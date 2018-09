Hebe, de dochter van Peter Van de Veire, lag met zichzelf in de knoop: "Ik heb vaak huilend naar papa gebeld" CD

26 september 2018

06u00

Bron: Story 0 TV Voor Hebe, de 18-jarige dochter van Peter Van de Veire, was het nieuwe vtm-programma 'Jong Geweld' een leerrijke belevenis. "Die jongeren hebben me duidelijk gemaakt dat hoe hard het leven ook is, je moet proberen om positief te blijven."

"Die verhalen van jonge holebi’s vond ik best heftig", vertelt Hebe. "Acht op de tien kampen met zelfmoordneigingen, daar schrok ik enorm van."

Je oudste zus is zelf lesbisch.

"Ik weet dat zij het ook niet makkelijk heeft gehad met haar coming-out. Ze heeft wel wat commentaar over zich heen gekregen, maar ze heeft nooit zo diep gezeten als die jongeren op dat kamp. Voor ons is haar geaardheid ook nooit een issue geweest."

'Jong Geweld' maakt deel uit van Rode Neuzen Dag, dat jongeren met psychische problemen wil helpen. Heb je daar zelf ooit last van gehad?

"Ja, rond mijn vijftiende heb ik me echt heel onzeker gevoeld. Ik zat op internaat en was een stille terwijl mijn klas heel luidruchtig was. Ik had zoiets van: ik ben niet luid of dominant genoeg. Ik zat met mezelf in de knoop."

Veel meisjes worstelen op die leeftijd ook met uiterlijke onzekerheden.

"Klopt, ik had in tegenstelling tot de meeste vriendinnen veel last van acne. Ik voelde me het lelijke eendje. Ik kreeg op korte tijd ook vrouwelijke vormen en dacht: ik ben niet mooi. Maar nu heb ik me aanvaard zoals ik ben."

(lees verder onder de foto)

Had je in die moeilijke periode veel steun aan je papa?

"Ik heb hem dikwijls huilend opgebeld. Ik wilde graag naar huis komen omdat ik me soms zo alleen voelde op internaat, terwijl ik veel vriendinnen had. Maar papa kon dan gelukkig altijd op mij inpraten. Doordat hij de juiste dingen zei, voelde ik me dan weer beter."

Wat vindt hij trouwens van je deelname aan 'Jong Geweld'?

"Hij vond: als je dit graag wilt doen, moet je er voor gaan. Maar ik twijfelde. Ik wilde niet afgeschilderd worden als 'de dochter van'. Niet dat ik me schaam voor papa, integendeel, want ik luister elke dag naar hem op de radio en ben supertrots. Maar ik wilde vooral tonen wie Hebe is. En dat is me ook gelukt."