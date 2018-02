Hebben zij 'Temptation Island' bedot? Megan en Kevin zijn al jaren bevriend met verleidster Yana TDS

15 februari 2018

Spanning en sensatie liggen op de loer op het broeierig hete strand van 'Temptation Island'. Partyfun, verleiding en verdriet gaan er hand in hand, zoveel werd al duidelijk tijdens de eerste afleveringen van de veelbesproken realityreeks. Maar ook achter de schermen zijn bedrog en misleiding blijkbaar troef.

Want heel wat kijkers stellen zich vragen bij een foto die verleidster Yana (die 'Temptation' vroegtijdig heeft verlaten wegens te saai, red.) via Instagram Stories heeft gedeeld. Daarop zijn zij en Megan, die haar ultieme relatietest met Kevin aangaat, namelijk vrolijk samen te zien. Het was evenwel niet de foto die de wenkbrauwen deed fronsen, wel het bijschrift: "Al drie jaar bevriend, en de teller loopt verder", schreef Yana opmerkelijk genoeg.

De reacties lieten niet lang op zich wachten. Van "Het zijn allemaal acteurs die meedoen!" over "Ik geloof er niets van. Ze zijn duidelijk gecast" tot "alles is toch in scène gezet". Dat veel kijkers er nu van uitgaan dat Yana en Megan hun hele 'Temptation'-tijd lang flink hebben geacteerd, is dus een understatement.

Eigen vrienden verleiden

De situatie is op z'n minst eigenaardig te noemen. Yana verbleef in Thailand immers in hetzelfde resort als Kevin, en moest dus samenhokken met de partner van haar beste vriendin. Het was bovendien Yana's opdracht om de mannen te verleiden, en dus ook haar pijlen op Kevin te richten.

Wanneer we Yana zelf om tekst en uitleg vragen, geeft ze haar vriendschap met Megan meteen toe. "Wij zijn inderdaad al jaar en dag vrienden", zegt ze. "Wij wonen allebei in Oostende, ik ken haar ouders heel goed en mijn oma kent Megan goed. Ze logeert zelfs vaak bij mij. En de dag voor het vertrek naar Thailand, heb ik Megan haar nagels nog verzorgd." Opvallend genoeg zijn niet enkel Yana en Megan goede vrienden, maar kent Yana ook Kevin al verschillende jaren: "Al sinds mijn vijftiende, nog iets langer dan ik Megan ken", zegt ze.

Toch houdt Yana vol dat ze de boel bij 'Temptation Island' niet bedot heeft. "Want ik heb daar nooit een geheim van gemaakt. Tijdens mijn eerste screening voor het programma heb ik al verteld dat ik Kevin en Megan goed ken. Het is net omdat we vrienden zijn dat ik toen ook al wist dat Kevin en Megan zouden deelnemen."

Ze maakte de programmamakers naar eigen zeggen ook meteen duidelijk dat ze Kevin niet zou verleiden in Thailand. "Hij is een maat van mij, hallo?! 'Temptation' heeft onze vriendschap echt niet onder druk gezet. En als de mensen dat niet snappen, zijn ze dom."