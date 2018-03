Heb je mij gemist? Alles wat je moet weten over 'De Mol 2018' TDS

02 maart 2018

16u02

Bron: VIER 7076 TV Op het strand van Oostende, op T-shirts, via projectie op gebouwen, op social media, in een verdwaalde piñata of vergezeld van een cactus. Het zinnetje 'Heb Je Mij Gemist?' dook de voorbije week enkel te onpas op en deed dat meteen in heel Vlaanderen. De website hebjemijgemist.be toonde enkel een aftelklokje. Ook na 16u. Het vermoeden dat dit alles naar 'De Mo'l op VIER verwijst, werd zopas door de zender bevestigd met de release van de eerste beelden van 'De Mol 2018'.

De zender maakte daarmee ook meteen de startdatum van het nieuwe seizoen bekend en opent de jacht op de mol op zondag 25 maart. Tien onbekende Vlamingen, Gilles De Coster en met hen ook een klein miljoen mollenvangers maken zich op voor een waanzinnige roadtrip en een bloedstollende zoektocht langs uitgestrekte vlaktes, broeierige grootsteden en charmante pueblos in het kleurrijke Mexico. Onderweg moeten de kandidaten slagen in zoveel mogelijk opdrachten, want alleen zo kunnen ze geld verdienen. Maar ze moeten elkaar vooral nauwkeurig in de gaten houden, want in hun midden huist een sluwe saboteador. De mol. En die doet niets liever dan de groep tegenwerken.

"Ik voel nu alweer de spanning van een aanstormend seizoen van De Mol. Je voelt dat veel mensen er op zitten te wachten, en dat is een heel fijne vaststelling", zegt Gilles De Coster. "Eindelijk mogen we laten zien waar we al zolang met veel plezier en overgave aan bezig zijn. Ik kijk ook enorm uit naar alle theorieën en pronostieken, en kan niet wachten om de kijkers mee te nemen op reis doorheen het prachtige Mexico.”

Het eerste en het tweede seizoen van 'De Mol' werden uitgezonden op maandagavond op VIER. Voor dit nieuwe seizoen kiest de zender nu resoluut voor zondagavond.

'De Mol' start op zondagavond 25 maart op VIER.

Hier had je 'Heb je mij gemist?' de afgelopen week kunnen spotten