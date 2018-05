HBO-serie 'Westworld' krijgt derde seizoen MVO

02 mei 2018

07u57

02 mei 2018

Bron: ANP TV Hitserie Westworld van betaalzender HBO krijgt een derde seizoen. Dat heeft HBO dinsdag via Variety bekendgemaakt.

De serie, waarin de Nederlandse actrice Katja Herbers een belangrijke rol speelt, speelt zich af in een futuristisch themapark dat wordt bewoond door androids. In het tweede seizoen komen de robotten in opstand tegen hun makers.

Behalve Herbers vertolken ook Evan Rachel Wood, Thandie Newton, Ed Harris, Jeffrey Wright en James Marsden grote rollen in de serie. Het is nog niet duidelijk wanneer de derde reeks te zien zal zijn.