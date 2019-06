HBO-reeks 'Chernobyl' zorgt voor 40% meer toerisme in regio SD

06 juni 2019

De nieuwe HBO-reeks 'Chernobyl', over de nucleaire ramp in de voormalige Sovjet-Unie, rijft niet alleen positieve kritieken binnen van recensenten en kijkers. De reeks heeft ook invloed op het toerisme in de regio rondom Tsjernobyl, dat volgens persagentschap Reuters met maar liefst 40 % gestegen is.

‘Chernobyl’ doet het erg goed bij critici en kijkers. Amper vijf afleveringen - en een totaal van 300 minuten - volstonden om de eerste plaats van de gerenommeerde film- en tv-website IMDb te bekomen, met de hoogste score aller tijden. Maar ook voor het toerisme in Oekraïne, en dan meer bepaald de regio rondom Tsjernobyl, doet de reeks wonderen. Persagentschap Reuters meldt dat verschillende reisagentschappen een stijging van 40 procent in boekingen noteerden sinds de serie in mei voor het eerst te zien was. Het ziet er dus naar uit dat kijkers staan te popelen om de nucleaire site en de verlaten dorpjes zelf eens te bekijken.

“Heel wat mensen die hier komen, stellen vragen over de tv-show en de gebeurtenissen die hier hebben plaatsgevonden”, vertelt gids Viktoria Brozhko. “Mensen worden steeds nieuwsgieriger.” Brozhko houdt vol dat het gebied veilig is voor bezoekers. “Tijdens het volledige bezoek aan de uitsluitingszone rond Tsjernoby, krijg je ongeveer twee microsieverts binnen. Dat is gelijk aan de hoeveelheid straling die je krijgt wanneer je 24 uur binnenblijft”, beweert ze.

Craig Mazin, die de reeks bedacht, herinnert zich zijn eigen bezoek aan Tsjernobyl nog levendig. “Ik ben geen religieuze man", bekende hij, “maar dat was het meest religieus dat ik me ooit zal voelen. Om te lopen waar zij liepen voelde zo raar. En omdat je onder dezelfde hemel was, voelde je je een beetje dichter bij wie ze waren.”