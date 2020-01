HBO maakt tv-serie van Zuid-Koreaanse hitfilm ‘Parasite’ LV

10 januari 2020

09u05 0 TV HBO komt met een televisieserie gebaseerd op de bejubelde Zuid-Koreaanse film ‘Parasite’. Regisseur Bong Joon Ho werkt samen met zijn Amerikaanse collega Adam McKay aan een scenario voor de tv-versie, meldt Deadline donderdag.

Verschillende streamingdiensten benaderden Bong voor een serie, maar de regisseur besloot uiteindelijk in zee te gaan met HBO, bekend om het succes van o.a. ‘Chernobyl’ en ‘Game of Thrones’. De regisseur is, samen met McKay, ook als uitvoerend producent bij het project betrokken. Wanneer de serie wordt opgenomen en op televisie moet verschijnen, is nog niet duidelijk.

De film ‘Parasite’ won zondag als eerste Zuid-Koreaanse film ooit de Golden Globe voor beste niet-Engelstalige film. Eerder won de thriller ook al onder meer een Gouden Palm en staat hij op de shortlist voor de Oscar voor beste buitenlandse film.

‘Parasite’ gaat over een arme Zuid-Koreaanse familie die pizzadozen moet vouwen om zichzelf te kunnen onderhouden. Op een dag weet de zoon een baantje als bijlesdocent te bemachtigen bij een rijke familie, waarna hij langzaamaan de andere personeelsleden weet uit te schakelen en ze vervangt door zijn eigen gezinsleden.