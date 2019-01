HBO maakt morgen startdatum ‘Game of Thrones’ bekend KD

12 januari 2019

14u35

Bron: HBO/Twitter 0 TV Morgen weten we eindelijk wanneer het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ op het scherm te zien is. HBO zal de precieze datum bekendmaken net voor de aflevering van ‘True Detective’. Dat meldt de zender op Twitter.

We wisten al dat ‘Game of Thrones’ in april terug zou keren naar het schermen, maar verdere details bleven steevast uit. Het wachten is nu bijna ten einde. Dat kan op veel gejuich van fans rekenen, want zij wachten al bijna twee jaar op het laatste seizoen. Het laatste seizoen telt slechts zes afleveringen, maar het belooft wel een indrukwekkende apotheose te worden voor een van de populairste series ooit.

HBO-CEO Richard Plepler liet eerder al weten dat het laatste seizoen zes afleveringen zal bevatten. “Maar het zal zijn alsof je naar zes films kijkt”, aldus Plepler.

