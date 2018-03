HBO maakt documentaire over Serena Williams MVO

27 maart 2018

06u36

Bron: ANP 0 TV De Amerikaanse zender HBO heeft een vijfdelige documentaire gemaakt over tennisster Serena Williams. De docu wordt uitgezonden in mei, de maand waarin Serena haar eerste grandslamtoernooi speelt na de geboorte van haar dochter.

Being Serena volgt het persoonlijk leven van de topsporter in een periode waarin er veel voor haar gebeurde. In de docu komen haar zwangerschap, huwelijk, de geboorte van haar dochter en haar rentree op de baan aan bod.

Serena won in januari 2017 de Australian Open. Vier maanden later maakte ze bekend dat ze tijdens het toernooi acht weken zwanger was. Op 1 september beviel ze van Alexis Olympia Ohanian Jr, twee maanden later trouwde ze met de vader van het meisje, Reddit-oprichter Alexis Ohanian.