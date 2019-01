HBO maakt cast van ‘Game of Thrones’-prequel bekend KD

09 januari 2019

Bron: HBO 1 TV HBO heeft nieuwe namen gelost voor de ‘Game of Thrones’-prequel waarvan de opnames binnenkort beginnen. Naast Naomi Watts spelen onder andere ‘Harry Potter’-acteurs Toby Regbo en Jamie Campbell Bower mee in de serie.

Naomi Watts zal de rol vertolken van een charismatische vrouw van hoge status die een duister geheim verbergt. Andere bekende acteurs die bevestigd zijn voor de reeks zijn Jamie Campbell Bower en Toby Regbo, die respectievelijk de jongere versies van Grindelwald en Dumbledore vertolkten in de ‘Harry Potter’-filmreeks, en ‘Black Mirror’-acteur Ivanno Jeremiah. Het bekendste nieuwe gezicht is dat van Georgie Henley, zij werd als kind bekend toen ze Lucy in ‘Narnia’ speelde.

HBO zet met de reeks ook in op jong, nieuw talent. Naomi Ackie, Denise Gough, Sheila Atim en Alex Sharp zijn voor het grote publiek volstrekt onbekenden, maar ze hebben wel een uitgebreid cv. Allen maakte ze faam in de theaterwereld.

Het verhaal van de reeks speelt zich duizenden jaren geleden af, lang voor de perikelen in ‘Game of Thrones’. De serie zal tonen hoe ‘de gouden heldenjaren’ ten einde komen. Voorlopig is er nog maar weinig geweten over het verhaal van de prequel, enkel dat niets is wat het lijkt. Fans die denken dat ze de geschiedenis van Westeros of de familielegende van de Starks kennen, zullen zich bij deze reeks een spreekwoordelijke bult verschieten.