HBO is het beu: "We zouden willen dat Trump geen 'Game of Thrones'-memes meer maakt"

19 april 2019

11u06 4 TV Het lijkt erop dat president Donald Trump (72) een grote fan is van ‘Game Of Thrones’. Hij gebruikt in zijn campagnes regelmatig beelden en slogans die gebaseerd zijn op de populaire serie, maar daar kan HBO niet mee lachen.

Gisteren werd het resultaat van het onderzoek naar de inmenging van Rusland in de Amerikaanse presidentsverkiezingen bekendgemaakt. Speciale aanklager Robert Mueller vond geen bewijzen van samenzwering of coördinatie tussen de Amerikanen en de Russen, al waren er wel tien ‘episodes’ van mogelijke belemmering door Trump. Na de uitspraak tweette de president triomfantelijk een afbeelding waarop in het kenmerkende lettertype van ‘Game Of Thrones’ de woorden ‘No collusion. No obstruction. For the haters and the radical left democrats - Game Over’ geschreven stonden. (Oftewel: ‘Geen samenspanning. Geen obstructie. Voor de haters en de radicaal-linkse democraten - Game Over’.)

HBO kan er niet mee lachen dat Trump de beeldtaal van ‘Game Of Thrones’ zonder toestemming overneemt. In een statement aan Metro UK laat het netwerk weten: “Hoewel we het enthousiasme voor ‘Game Of Thrones’ begrijpen nu het laatste seizoen is aangebroken, zouden we het wel fijn vinden moest ons intellectueel eigendom niet gebruikt worden voor politieke doeleinden.”

Het is niet de eerste keer dat HBO Trump op de vingers tikte. In november 2018 tweette Trump nog een foto van zichzelf met de slogan ‘Sanctions are coming’, gebaseerd op de beroemde zin, ‘Winter Is Coming’. HBO reageerde fijntjes met ‘How do you say trademark misuse in Dothraki?’ (Hoe zeg je ‘misbruik van handelsmerk’ in het Dothraki?, red.). Benieuwd of Trump ooit zijn lesje zal leren.

How do you say trademark misuse in Dothraki? House Box Office(@ HBO) link