HBO deelt teaser van laatste ‘Game of Thrones’-seizoen KD

07 januari 2019

08u53

Bron: Twitter 0 TV Televisienetwerk HBO heeft een teaser gedeeld met nieuwe beelden van alle series die dit jaar te zien zijn. Fans kunnen in het korte filmpje ook alvast een glimp opvangen van het nieuwe ‘Game of Thrones’-seizoen.

In een paar seconden is te zien hoe Daenerys Targaryen (Emilia Clark) door Sansa Stark (Sophie Turner) welkom wordt geheten in de vestiging van Winterfell. Het lijkt erop dat de Starks hun trouw zweren aan de laatste officiële Targaryen in de strijd tegen de Lannister-clan. “Winterfell is van u, hoogheid”, aldus Sansa in het fragment. De spanningen tussen de kampen lijken in het nieuwste seizoen hoger op te lopen.

(lees verder onder de video)

Uit de paar seconden is ook meteen af te leiden welke personages zeker terugkeren. Naast Jon Snow, Daenerys Targaryen en Sansa Stark overleven ook Brienne en Ser Jorah Mormont de serie nog lang genoeg om die bijzondere ontmoeting mee te maken.