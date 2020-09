Hartverwarmende beelden: het eerste muzikale duet van Natalia en dochtertje Bobbi-Loua TDS

01 september 2020

23u23

Bron: VIER 0

De Evanna ligt drie weken lang in de jachthaven van Blankenberge om opnieuw tal van bekende en onbekende gezichten te ontvangen. Deze week is Natalia te gast in ‘Gert Late Night’, en dat zal ze ongetwijfeld niet snel vergeten. Gert en James trakteerden haar dan ook op een hartverwarmend filmpje: het eerste muzikale duet van Natalia met haar dochtertje Bobbi-Loua.

‘Gert Late Night’, op VIER om 21.30 uur.