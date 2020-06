Hartverwarmend: reisgenoten ‘Down The Road’ blikken terug op avontuur dat hun leven veranderde TDS

Zondagavond was op Eén een speciale aflevering van ‘Down The Road’ te zien, waarin de zes reisgenoten nog eens terugblikken op hun avontuur. Sophie, Brenda, Gitte, Jaimie, Stijn en Peter trokken een jaar geleden samen met Dieter Coppens en begeleidster Saar helemaal van het platteland van Spanje tot de woestijn van Marokko. “We hebben echt keihard genoten”, klinkt het enthousiast. “Bedankt, Saar en Dieter, dat we mee mochten. Jullie zijn de beste mensen van de wereld!”