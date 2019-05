Hartverwarmend: iedereen wil de boete van Louis en Hubert betalen MVO

30 mei 2019

19u00 152 TV Louis en Hubert kregen triest nieuws in ‘Don't Worry Be Happy’. D e broers verkopen al hun leven lang zelfgekweekte groenten, puur voor het plezier en als bezigheid. Maar een zware boete van het voedselagentschap dreigt roet in het eten te gooien. Toch is er een lichtpuntje: want vele kijkers willen hun boete betalen.

Louis en Hubert ontvingen een zware boete en kregen te horen dat ze hun hobby - op de markt staan - niet meer mochten uitvoeren. “We maakten er eigenlijk al geen winst op, dit was voor het plezier”, legt Louis uit. “Nu pakken ze mijn plezier af. En zo doen ze me eigenlijk dood. Gewoon dood.” Daarnaast kregen ze nog een hoge boete, van 780 euro. “Als ik alle dagen van de week naar de markt ga, verdien ik dat nog niet”, zucht hij. “Dat is evenveel als mijn pensioen.”

Gelukkig springt Vlaanderen voor hen in de bres. Zo werd er al een crowdfunding-actie opgezet die het volledig bedrag van 780 euro heeft binnengehaald. De inzamelingsactie leverde zelfs 100 euro extra op.

Ook Michel van den Brande stelde zich meteen kandidaat om de boete op zich te nemen, zo liet hij weten op Facebook. “Ik betaal die brave jongens hun volledige boete”, schreef hij.

Louis en Hubert hebben nog niet gereageerd op alle liefdadigheid, en het is ook nog onduidelijk of er al een bedrag tot bij hen is geraakt.