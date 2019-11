Hartverscheurend verhaal in ‘Mij Overkomt Het Niet’: Martine verloor kleinzoon Siebe nadat ze met hem van de trap viel KD

23 november 2019

09u01

Bron: VRT 6 TV De verhalen in ‘Mij Overkomt Het Niet’ zijn altijd erg emotioneel, maar de aflevering van aanstaande maandag is nog een pak schrijnender dan gewoonlijk. Fatma Taspinar luistert naar het verhaal van een gebroken familie. Oma Martine viel met haar kleinzoon Siebe, een baby van negen maanden, van de trap. Het jongetje overleefde de valpartij niet. Voor de ouders van het kindje werd de confrontatie met Martine te zwaar. “Ik was op dat moment zowel mijn kind als mijn moeder kwijt”, reageert Dieter in de aflevering.

Het drama vond acht jaar geleden plaats in de woonst van Martine. Ze ging de trap af met haar kleinzoon op de arm, maar verloor haar evenwicht en gleed uit. “Ik probeerde hem nog te beschermen, maar Siebe viel uit mijn handen naar ­beneden. Hij kreunde en ik wist meteen dat het niet goed was.” De hulpdiensten kwamen ter plaatse en ook Dieter, de zoon van Martine en vader van baby Siebe, repte zich naar de plaats van het ongeval. De man had nog oogcontact met zijn zoontje en hoopte even dat alles goed zou komen, maar in het ziekenhuis werd al snel duidelijk dat het einde nabij was.

De hechte familie kon het verlies niet verwerken. Het leidde tot een breuk. Lien, de moeder van Siebe, kon het niet langer aan om in dezelfde ruimte te zijn als haar schoonmoeder en verbrak alle contact. “Mag ik zeggen dat je op bepaalde momenten zowel je kind als je moeder kwijt was?”, vraagt Fatma in de aflevering. Dieter knikt. “Dat zij de oorzaak was, maakte die confrontatie te zwaar.” Ondanks de moeilijkheden besloot Dieter om het contact met zijn moeder niet te verbreken. Maar de vrouw bleef wel gebroken achter. De zus van Dieter weigerde om haar kindje nog bij haar moeder achter te laten, en toen Dieter en Lien een nieuw kindje kregen, mocht Martine de baby pas na dertien maanden voor het eerst in haar armen sluiten. “We konden het niet aan om haar met een baby te zien.”

De familie probeert ondertussen verder te gaan met hun leven. Elk jaar vieren ze de verjaardag van Siebe, maar de band wordt nooit meer volledig hersteld. “Ik hoop dat ze haar geluk vindt in de kleine momenten. Maar ver­geven kan ik niet”, zegt Lien. Of Martine echt schuld heeft aan het jammerlijke ongeval, daar wil haar zoon niet op antwoorden. “Ik zou me schuldig voelen ten opzichte van mijn zoon als ik ‘nee’ zou antwoorden. Maar je hoort me ook niet ‘ja’ zeggen”, klinkt het tegenstrijdig.

‘Mij Overkomt Het Niet’, maandag om 20.40 uur op Eén.