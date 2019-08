Exclusief voor abonnees Hartsvriendinnen Nathalie Meskens en Tine Embrechts tillen elkaar naar een hoger niveau: “Zij heeft me geleerd dat ik aan mezelf moet denken” CD

31 augustus 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Nathalie Meskens (37) en Tine Embrechts (44) bewandelen allebei heel uiteenlopende levensroutes. De ene is kinderloos en jaagt haar dromen na, de andere moet thuis haar mannetje staan met vier zonen. Toch zijn de twee actrices ook beste vriendinnen en zijn ze een grote steun voor elkaar in moeilijke tijden. De twee lieten in hun kaarten kijken in het blad Story.

De opnames van ‘Gina & Chantal’ dateren al van 2016, maar nu, drie jaar later, pakt VTM groots uit met de reeks. Tot grote tevredenheid van hoofdrolspeelsters Nathalie Meskens en Tine Embrechts. “We zaten op hete kolen om de reeks los te laten op de kijker”, zegt Nathalie. “Als actrice weet je niet altijd wanneer een reeks exact op het scherm zal komen en het is jammer dat je dan wat moet wachten, maar ondertussen heb ik het losgelaten. Fans vinden toch altijd hun weg naar de serie.” Die fans zullen aan ‘Gina & Chantal’ niet merken dat de reeks al even opgenomen is. “Behalve misschien de echte fashionista’s”, vult Tine aan. “Mijn personage is heel erg bezig met mode, maar nu zie je me wel in kleren van een paar collecties terug.”

In ‘Gina & Chantal’ laten jullie ook een andere kant van jezelf zien.

Nathalie: “De meeste mensen associëren ons met comedy, maar hier hebben we een dramatische rol. De humor zit meer bij de andere personages.”

Tine: “Voor mij was het een heel emotionele rol. Ik had ontzettend veel huilscènes.”

Nathalie: “En telkens opnieuw wist Tine die emotie op te roepen. Ik heb het daar soms moeilijker mee, maar het spel van Tine heeft het mijne naar een hoge niveau getild. Daarom verdient Tine de Story Showbizz Award voor Beste Actrice. Ze speelt zo oprecht en echt.”

Tine: “Maar ik leer ook veel bij van jou, hoor. Kijk, Nathalie en ik maken allebei uitstapjes. Soms komen we als onszelf op tv, maar spelen is en blijft onze grootste passie. Daarom is het ook zo fijn dat dat samenkomt in ‘Gina & Chantal’.”

