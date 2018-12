Hartpatiënt John Leo (66) wint eerste ‘Voice Senior’: "Ik vreesde een attaque te krijgen" JOBG

29 december 2018

00u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 TV De eerste 'The Voice Senior' is gekend: John Leo. 66 jaar, Kempenaar én hartpatiënt. "Ik vreesde een attaque te krijgen", reageerde de kranige zanger na zijn overwinning. Zijn pensioen wordt nu met 10.000 euro aangedikt én hij mag een single opnemen. "Jammer dat dit me niet 20 jaar eerder is overkomen."

Enkel Walter Grootaers had tijdens de 'blind auditions' oren naar de zangkunsten van John Leo (66) uit Geel - in het echte leven Leo Geudens. Daar hoeft de opper-Kreuner geen spijt van te hebben, want zijn team leverde gisteravond de eerste winnaar van 'The Voice Senior'. "Ik had nooit verwacht dat ik zou winnen", reageert Leo. "Ik wist eerst niet dat er zo'n wedstrijd als 'The Voice Senior' was. Het was Marc Dex (Vlaams zanger en vader van Barbara Dex, red.) die me ervan op de hoogte gebracht heeft. 'Jij verdient het om eindelijk zelf in de spotlights te staan', zei hij." Leo is dan ook al 50 jaar muzikant, waarvan 25 jaar professioneel. Hij begeleidde vanaf het begin van de jaren 70 heel veel artiesten waaronder diezelfde Marc Dex, Ann Christy, Helmut Lotti, Ben Cramer en Rob De Nijs. Thuis heeft hij zelfs een opnamestudio en repetitieruimte. Hij ademt muziek en dat bewees hij in de finale met een kraakheldere versie van 'Hij was maar een clown' van Nederlander Ben Cramer.

Drie hernia's

In de finale-uitzending koos coach Walter John Leo boven de andere finalist uit zijn team, Karel (60). In de tweede ronde werd de uiteindelijke winnaar bepaald door 'Klein Vlaanderen', een publieksjury van 150 Vlamingen die lukraak werden uitgekozen en geen banden hebben met de finalisten. Zij gunden John Leo de overwinning, een eigen single én een geldprijs van 10.000 euro. "Ik was zo nerveus dat ik dat zelfs niet gehoord heb", zegt Leo. "Ik dacht dat Rita zou winnen en schrok me een bult toen An Lemmens mijn naam afriep. Geloof me, ik was aan het sterven op het podium, omdat ik bang was dat ik mijn tekst zou vergeten. Ik vreesde zelfs dat ik een attaque zou krijgen." Want achter de kranige performer schuilt jammer genoeg een hartpatiënt. "Drie jaar geleden liet ik zeven stents plaatsen. Ik had eigenlijk een openhartoperatie nodig. Maar dan snijden ze je borstkas open en ik was bang dat ik niet meer zou kunnen uithalen met m'n stem. Gelukkig zijn er nu betere technieken. Ik voel me ook beter. Daarnaast heb ik nog eens drie hernia's. Maar van zodra ik op het podium sta, voel ik niks meer."

In de schaduw

De toekomstplannen van de eerste 'The Voice'-winnaar op leeftijd? "Blijven zingen, wekelijks treed ik nog op met mijn band. Er zijn al heel wat boekingen binnengekomen dankzij 'The Voice Senior'. Heel fijn! Ik kon mij geen mooier cadeau wensen in mijn pensioenjaren." Al vindt hij het ergens wel spijtig dat dit cadeau nu pas komt en niet pakweg twintig jaar geleden. "Maar ja, van spijt kan je niet leven. Ik was altijd meer bezig met de technische en zakelijke kant van de muziek dan met het artistieke", legt hij uit. "Had ik mij daar meer voor ingezet, dan was het grote succes misschien eerder gekomen. Ik genoot ervan om artiesten te begeleiden en vond het niet erg om in de schaduw te staan." Nu keert het tij. "Ik ben klaar om al zingend 120 jaar te worden. Ik sterf met de microfoon in mijn hand. (lacht)"