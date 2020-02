Hard tegen onzacht: ‘Blind Getrouwd’ verhuist naar zondagavond en bindt strijd aan met ‘De Mol’ en ‘Twee tot de zesde macht’ Mark Coenegracht

06 februari 2020

06u20 24 TV De strijd om de zondagse tv-avond is terug van nooit weggeweest. VTM zal het vijfde seizoen van de kijkhit ‘Blind Getrouwd’ niet op maandag- maar op zondagavond uitzenden. Zo krijgt ‘Twee tot de Zesde Macht’ op één straffe concurrentie. Of VIER meestapt in de strijd en ‘De Mol’ vervroegd zal uitzenden, wordt vandaag duidelijk.

Hard tegen onzacht. Dat wordt de strijd om de kijker op zondagavond. VTM verschuift immers zijn kijkhit 'Blind Getrouwd', vorig jaar goed voor gemiddeld haast 1,2 miljoen fans, van de klassieke maandagavond naar zondagavond. En plaatst het daar tegenover 'Twee Tot De Zesde Macht', de spelshow van Bart De Pauw die werd overgenomen door tv-kok Jeroen Meus. Vorig jaar toch ook goed voor gemiddeld net 1 miljoen trouwe kijkers.

Met de verhuis van de absolute kijktopper naar zondag wil VTM voluit inzetten op familie-entertainment en het 'must see'-gevoel. "Over de lotgevallen van jonge Vlamingen die met een onbekende partner in het huwelijk treden, wil je maandagmorgen op de trein, in de koffiehoek of aan de toog kunnen meepraten", klinkt het in Vilvoorde. "'Blind Getrouwd' is het ideale programma om je weekend mee af te sluiten. En wanneer kunnen we dat beter starten dan tijdens het valentijnsweekend?", aldus creatief directeur Davy Parmentier.

Op maandagavond scoort de zender met 'Beat VTM', een afgeleide van 'Wauters vs. Waes', goed bij jongeren. En midden deze maand pakt het uit met 'Helden Van Hier', waarbij eerst de dramatische gasontploffing aan de Antwerpse Paardenmarkt aan bod komt en nadien 'De MUG' wordt gevolgd. Ook daarmee heeft de verhuis van 'Blind Getrouwd' te maken. "We proberen meer dan ooit elke avond van de week met Vlaamse programma's te scoren", klinkt het bij VTM.

Speeltuin van VRT

Bij Eén wordt de verhuis van 'Blind Getrouwd' node aanvaard. De zondag was jarenlang de speeltuin van de VRT met uitstekende en massaal bekeken fictiereeksen. Maar nu zet dus ook VTM voluit in op de laatste dag van de week.

Eerder was er al VIER dat in het voorjaar van 2018 de aanval op de zondagavond van Eén inzette. Het zesde seizoen van 'De Mol' werd toen niet langer op maandag- maar op zondagavond uitgezonden. "We kiezen er bewust voor om van eind maart tot midden mei met 'De Mol' in te zetten op het weekend. Zo wordt het programma opnieuw een spannende en ontspannende afspraak voor de hele familie", verklaarde VIER-programmadirecteur Annick Bongers toen. 'De Mol' startte in 2018 op zondag 25 maart. Vorig jaar was dat zondag 10 maart en waren er tien afleveringen. Eerder waren er dat negen. Of de zender nu meteen mee op de zondagtrein springt, wordt vandaag bekend gemaakt. De voorbije jaren overbrugde VIER de zondagen tot aan 'De Mol' steevast met films.

Indien de zender niet op het laatste nippertje met programma's schuift, begint het nieuwe seizoen van 'De Mol' op zondag 15 maart. Als de start nu met een maand zou worden vervroegd, moet er in Zaventem nog in allerijl een tv-studio ingericht worden voor 'De Mol Café'. Of wil de zender helemaal verrassen en verkast het 'De Mol' opnieuw naar maandagavond?