Hans Teeuwen neemt conference over corona op in z'n woonkamer en het resultaat is volgende week al te zien BDB

06 juni 2020

11u29

Bron: ANP 0 TV De Nederlandse cabaretier Hans Teeuwen (53) heeft een conference gemaakt over de coronacrisis. De show, die hij in zijn eigen woonkamer opnam, wordt volgende week zaterdag uitgezonden op NPO3.

De show krijgt de titel ‘Smerige Spelletjes’ en gaat over een artiest die thuis zit en langzaam gek wordt. Teeuwen is de eerste cabaretier die een volledige show vanuit z’n kot maakt en die ervaring is goed meegevallen. “Wellicht dat dit niet bij een eenmalige voorstelling blijft, maar dat ik in de toekomst vaker op deze manier ga werken”, vertelt hij.

Hans Teeuwen zou dit najaar op de podia van de Nederlandse en Belgische theaters staan met zijn eerste soloshow sinds vier jaar. De tournee ‘Nou, Lekker Dan’, die volledig uitverkocht was, werd vanwege het coronavirus afgelast.

De coronaconference is zaterdag 13 juni om 22.05 uur te zien op NPO3.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.