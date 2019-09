Hanne, Marthe en Klaasje worden pony’s in nieuwe K3-reeks MVO

18 september 2019

18u27 5 TV Vanaf woensdag 18 september kunnen de allerkleinsten terecht in de kidswereld van VTM GO voor de nieuwe reeks ‘K3 Dromen’. Die werd helemaal op maat van de jongste kijkers gemaakt. De intro van de reeks werd ingezongen door Hanne, Marthe en Klaasje en is meteen ook hun nieuwste nummer ‘Altijd Blijven Dromen’, dat eind september uitkomt.

De hoofdrolspelers van de reeks zijn niet de meisjes zelf, maar wel drie knuffelbeestjes: een alpaca, een eenhoorn en een pegasus, die, net zoals K3, elk een verschillende haarkleur hebben. Ze wonen in een fantasiewereld en beleven daar een heleboel avonturen. Elke aflevering bestaat uit een kort verhaaltje, dat gaat over emoties, misverstanden of vriendschap. ‘K3 Dromen’ zal vanaf 7 oktober ook op VTM KIDS Jr uitgezonden worden.