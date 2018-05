Hanne, Marthe en Klaasje van K3 hebben hun eerste fictiereeks beet KDL

08 mei 2018

10u56

Bron: Medialaan 0 TV Hanne, Marthe en Klaasje van K3 haalden voor hun nieuwste single 'Whoppa!' hun rolschaatsen al eens boven en dat zullen ze opnieuw doen voor hun gloednieuwe reeks 'K3 Roller Disco', die komend najaar te zien zal zijn bij VTMKZOOM.

Het is de eerste fictiereeks waarin Hanne, Marthe en Klaasje de hoofdrollen vertolken. Daarnaast zal Jacques Vermeire, die al te zien was in 'Hallo K3' en de film 'K3 Love Cruise', de rol van buurman Marcel opnieuw op zich nemen. In 'K3 Roller Disco' staan de meisjes voor een uitdaging van formaat: samen een rollerdisco uitbaten. Het enthousiasme van Hanne, Marthe en Klaasje is alvast erg groot. Ze kijken reikhalzend uit naar opnames, die in juni van start gaan. "Het wordt voor ons uiteraard weer een nieuwe, leuke uitdaging, na de programma’s 'Iedereen K3' en 'K3 Dansstudio'", vertelt Hanne.

Grappige misverstanden

In 'K3 Roller Disco' krijgen de meisjes van K3 de kans om een hippe rollerdisco uit te baten. De taken zijn eerlijk verdeeld: Marthe verzorgt de bar en neemt de leiding op zich, flapuit Hanne is verantwoordelijk voor het verhuur van de rolschaatsen en Klaasje is de redder in nood op de rolschaatsbaan. Uitdaging is er meer dan genoeg, want de meisjes zijn dan wel heel goede vriendinnen, ook bij hen kan het wel eens botsen en dat leidt tot de grappigste misverstanden. Ook buurman Marcel springt af en toe binnen. Hij zorgt er naar goede gewoonte voor dat niet alles op rolletjes loopt…