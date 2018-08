Hanne Decoutere trekt haar balletschoenen weer aan SD

09 augustus 2018

08u38 0 TV Einde mei belandde Hanne Decoutere (38) in het ziekenhuis met een scheur in de meniscus. Te hard getraind, luidde het verdict. Twee maanden later mag het nieuwsanker eindelijk weer haar balletschoenen aantrekken.

"Vier dagen gerepeteerd, vier dagen ongelofelijk hard gezweet. En als kers op de taart: opnieuw de pointes aan, na maanden... #iloveballet #hannedanst", schrijft Decoutere bij een foto op Instagram, genomen in Dansstudio Arabesque in Antwerpen.

Hanne Decoutere heeft een zwaar dansverleden, maar koestert nog één dansdroom. Voor het Canvas-programma 'Hanne Danst' wil ze meedansen in een voorstelling van het Ballet van Vlaanderen in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Een jaar lang zet ze alles op alles om ballerina te worden. De voorstelling is gepland voor februari 2019.

4 dagen gerepeteerd, 4 dagen ongelooflijk hard gezweet 😅. En als ‘kers op de taart’: opnieuw de pointes aan, na maanden.... #iloveballet #hannedanst Een foto die is geplaatst door null (@) op 07 aug 2018 om 17:00 CEST