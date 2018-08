Hanne Decoutere: "De dans-items in het Journaal heb ik wel een beetje gepusht ja" TK

10 augustus 2018

09u38

Hoewel journaalanker Hanne Decoutere (28) een succesvolle mediacarrière heeft uitgebouwd, was dat nooit haar grote droom. Zij was immers als kind al gebeten door de dansmicrobe en wilde graag danseres worden. En die passie loopt soms over naar het Journaal, verklapt ze.

In 'Hanne danst', een programma dat begin volgend jaar op Canvas te zien zal zijn, probeert Hanne haar oude droom waar te maken. Een jaar lang wordt ze door een cameraploeg gevolgd, om dan uiteindelijk - hopelijk - een geslaagde klassieke balletopvoering te kunnen geven. Dat loopt niet altijd van een leien dakje: zo moest ze haar voorbereidingen een tijd on hold zetten wegens een meniscusscheuring. "Toen dat bekend werd, kreeg ik ineens berichtjes van professionele dansers", aldus Decoutere in Het Belang. "'Welcome to the club, Hanne. Nu ben je een echte'. Zij worstelen namelijk bijna permanent met allerlei lichamelijke kwalen. "En Wannes (de programmamaker, nvdr.) liet verstaan dat hij het heel erg vond voor mij, 'maar dat ie tegelijkertijd zooo blij was voor het programma…' (lacht) Ik kon hem wel door de telefoon trekken. Maar ik begreep het uiteraard ook."

De dansmicrobe heeft ook in het verleden al invloed gehad op haar journalistieke werk. "Wanneer er iets te melden viel uit de danswereld, dan zorgde ik er wel voor dat daarover een item in het Journaal zat. Ik was zo'n beetje de pleitbezorger van het genre, en ik vond altijd dat er te weinig dans op televisie kwam. Terwijl we in Vlaanderen echt mensen van uitzonderlijk niveau hebben. Zoals Bernice Coppieters uit Dendermonde, mijn groot voorbeeld: absolute wereldtop. Ze heeft zelfs de Benois De La Danse gewonnen in Moskou, je zou het kunnen vergelijken met de Oscars in de filmwereld. Maar vrijwel niemand in eigen land kent haar. Dat vind ik dan jammer."