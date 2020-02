Hank Azaria neemt afscheid van ‘Simpsons’-personage Apu: “Toen ik besefte hoe mensen over hem dachten, wilde ik niet meer meewerken” SDE

26 februari 2020

13u11

Bron: The New York Times 1 TV In januari maakte Hank Azaria (55) bekend dat hij niet langer het personage Apu zou spelen in ‘The Simpsons’. In The New York Times geeft hij nu meer uitleg bij die beslissing: “Het voelde niet meer goed.”

Sinds 1990 leent Hank Azaria zijn stem aan verschillende personages uit ‘The Simpson’s, waaronder de Indiase winkeleigenaar Apu. Maar de afgelopen jaren kwam dat personage onder vuur te liggen, vanwege de stereotype en zelfs racistische voorstelling ervan. Azaria luisterde naar de kritiek en besloot om een stap terug te doen. In The New York Times geeft hij nu meer uitleg bij zijn beslissing.

Eerst en vooral bekent Azaria dat hij inspiratie voor het personage haalde bij Indiase en Pakistaanse winkelbedienden uit zijn omgeving, maar ook bij het personage van Peter Seller in de film ‘The Party' uit 1968. De blanke Seller speelt daarin een Indiase acteur die uitgenodigd wordt op een Hollywood-feestje. De acteur schminkte zijn gezicht bruin in de film. “Het is een voorbeeld van de blinde vlek die ik had", geeft Azaria ‘teleurgesteld’ toe. “Daar ben ik dan, mijn personage vrolijk baserend op iets dat op dat moment al vrij schokkend werd beschouwd.”

Joods

Maar de acteur luisterde nu wél naar de kritiek op Apu. “Toen ik besefte dat dit is hoe mensen over het personage dachten, wilde ik niet meer meewerken. Het voelde gewoon niet goed. Wat met dit personage gebeurde, is een goede manier om het gesprek te beginnen. Ik kan verantwoordelijk gehouden worden en probeer dus om het op de best mogelijke manier goed te maken.” Dat hij zelf Joods is, speelde mee in zijn beslissing, klinkt het. “Als dat personage de enige vertegenwoordiger van het Joodse volk in de Amerikaanse cultuur is gedurende twintig jaar, zoals dat bij Apu het geval is, dan zou ik dat ook niet leuk vinden.”

(Lees verder onder de foto.)

Gepest

In 2018 gaf Azaria al aan dat hij niet echt blij was met zijn personage: “Het idee dat iemand - jong of oud, nu of in het verleden - gepest of geplaagd werd omwille van Apu, dat maakt me erg triestig. Het was zeker niet mijn bedoeling. Ik wilde vreugde en gelach verspreiden met mijn personage. Het idee dat het pijn en lijden heeft gebracht, dat het gebruikt werd om mensen te vernederen, dat stemt me oprecht droevig.”

Toekomst

Wat er met Apu zal gebeuren, is nog onduidelijk. Producenten hebben nog niet bevestigd of het personage uit de reeks verdwijnt, of dat er een andere stemacteur gezocht wordt. Azaria zal wel nog zijn andere personages blijven vertolken. In een mededeling liet het team van ‘The Simpsons' dan ook weten: “We respecteren Hanks traject wat betreft Apu. We hebben zijn wens om het personage niet langer te spelen, vervuld. Apu is wereldwijd geliefd. Wij houden ook van hem. Wordt vervolgd.”