Halve finalisten 'The Voice Kids' nemen clip op in Disneyland Paris (toen er van corona nog geen sprake was)

04 september 2020

09u00 0 TV Vanavond kan je bij VTM kijken naar de uitgestelde halve finale van ‘The Voice Kids’ en die aflevering begint met een clip die de kandidaten hebben opgenomen in Disneyland Paris. Daarin zien we hoe ze zonder mondmasker en het respecteren van de afstand rondhuppelen door het Franse park. Maar daar is een eenvoudige verklaring voor: eind februari trokken de halve finalisten richting Mickey Mouse, voor de grote uitbraak van het coronavirus dus.



Op de tonen van ‘Never Growing Up’ zien we hoe Goofy de halve finalisten voor zijn camera probeert te krijgen. Alleen lijken de kandidaten uit team Laura Tesoro, Sean Dhondt, Gers Pardoel en K3 het uur uit het oog zijn verloren omdat ze volop Disneyland Paris aan het verkennen zijn. Maar gelukkig zijn Peter Pan, Knabbel en Babbel, Donald Duck en White Rabbit (Alice) in de buurt om hen attent erop te maken en rennen de jonge talenten richting Goofy.

De opnames van deze clip dateren van 29 februari en 1 maart, voor de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Op dat moment waren de huidige en gezondheidsmaatregelen, zoals het dragen van een mondmasker vanaf de leeftijd van elf jaar en afstand houden, nog niet van kracht in Disneyland Paris. Ook kon je toen nog gewoon op de foto met een Disney-figuur, tegenwoordig zijn dat ‘selfie spots’ waarbij de bezoeker een foto neemt met een figuur dat op veilige afstand in de achtergrond staat.

Tussen het opnemen door genoten de halve finalisten, zonder coaches maar wel met hun vrienden, volop van het Franse park. Met een fototoestel in de hand namen ze foto’s voor/in attracties met Disney-figuren en voor het iconische Kasteel van Doornroosje. Al dat niet met Mickey- of Minnie-oortjes op hun hoofd. Ook de jonge talenten die gestrand zijn in de blind auditions of knock-outs waren erbij, want elke deelnemer aan The Voice Kids krijgt een tripje Disneyland Paris cadeau.

