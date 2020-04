Halve finalisten ‘The Voice Kids’ brengen ‘Never Seen the Rain’ SDE

03 april 2020

18u00

Bron: VTM 0

In deze coronatijden verbindt muziek meer dan ooit. ‘The Voice Kids’ gaat er vanaf vanavond noodgedwongen even uit om na de coronacrisis full force terug te keren met de opnames en uitzendingen van de halve finale en de grote finale. Dat betekent echter niet dat de halve finalisten van team Laura, team Sean, team Gers en team K3 ondertussen hebben stilgezeten. Ze bundelden de krachten en maakten deze prachtige versie van de hit ‘Never Seen the Rain’ van Tones and I. Dat deden ze natuurlijk van bij hen thuis, om iedereen een hart onder de riem te steken met muziek. Het resultaat is een heerlijke quarantainesong met beelden van de kids ‘in hun kot’.