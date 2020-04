Hakken op André Hazes: Regi pimpt lijflied van schlagerzanger in ‘Liefde voor Muziek’ Bram De Brabander

27 april 2020

21u50

Bron: VTM 0 TV In de vijfde aflevering van ‘Liefde voor Muziek’ stond schlagerfenomeen André Hazes centraal. De zanger had niet alleen z’n eigen songs, maar ook de klassiekers van z’n vader in de aanbieding. Hoogtepunten van de avond waren Regi’s jumpstyle-versie van ‘Ik haal alles uit het leven’ en het emotionele ‘Zeg het vandaag’ van Peter Van Laet.

De ‘Liefde voor Muziek’-artiesten brachten de nummers van Hazes in een speciale outfit. “Als 13-jarige had ik één droom, namelijk een eigen onderbroekenlijn met teksten van m’n vader erop met een dubbele betekenis”, aldus de schlagerzanger. Zijn wil geschiedde en iedereen kreeg meteen een exemplaar van Hazes. Met hun gepimpte onderbroeken gaven de artiesten opnieuw het beste van zichzelf in een avond vol ambiance en vooral Regi, Peter Van Laet en Sean Dhondt stalen dit keer de show.

Karen Damen en André Hazes hebben elkaar echt gevonden tijdens de opnames van ‘Liefde voor Muziek’. “Als tiener was ik verliefd op haar en ik denk dat dat gevoel er nog altijd is”, vertelde de Nederlandse zanger. “Ik ben dan ook ontzettend blij dat ik haar nu zo goed leer kennen als vriendin.” Damen zong maandagavond het nummer ‘Beter Zo’. Een topkeuze volgens André. “Ik vind dat jij één van de mooiste stemmen van de wereld hebt”, zei hij na afloop.



Gene Thomas koos voor een oerklassieker van André Hazes senior: ‘Zij gelooft in mij’. “Ik zing het als eerbetoon aan mijn overleden vader”, vertelde de zanger met een krop in de keel. Thomas goot een ‘Bon Jovi-saus’ over de song en bracht daarmee de beste versie die André ooit al had gehoord: “Ik zing dit nummer al 10 jaar, maar waarom ben ik nooit op zo’n versie gekomen? Hoe goed is dit!”



Ook The Starlings brachten een nummer van de vader van André: z’n doorbraakhit ‘Ik Leef Mijn Eigen Leven’. Tom en Kato zorgden voor een aangepaste tekst en daar was vooral Kato heel erg trots op.



André staat bekend als een echte levensgenieter en daar kan Regi zich volledig in vinden. Samen met Jake Reese haalde hij alles uit de kast en brachten ze een powerversie van ‘Ik Haal Alles Uit het Leven’, een single die André in 2017 uitbracht. Het nummer stond 18 weken in de Nederlandse top 20, waarvan twaalf weken op de eerste plaats. “Ik kan echt niet wachten. Het wordt een soort van ‘André meets Borsato met een kater’. Ik denk echt dat André hyperblij gaat zijn!” En Regi’s voorspelling kwam uit, want André besliste meteen dat hij de nieuwe versie “100% gaat jatten”.



Peter Van Laet van Mama’s Jasje was deze week dan weer zichtbaar zenuwachtiger dan anders. “Na wat André voor mij heeft gezongen, komt dit nog harder aan. Ik ben zo bang!” Peter bracht de song ‘Zeg Het Vandaag’ en dat zorgde bij iedereen voor een emotioneel moment… “Ik heb vrienden verloren van m’n leeftijd en ik heb hen niet alles kunnen zeggen. En daar gaat dit nummer over”, vertelde Van Laet.



Sean Dhondt zorgde voor positieve vibes en coverde de meezinger ‘Leef.’ Hij vond het vooral leuk om zich eindelijk eens als een ware ‘schlagerzanger’ te gedragen: “Ik kan nu ook eens met mijn armen zwaaien, iets wat ik niet kan in mijn eigen genre”, lachte Sean. Met ‘Leef’ scoorde André een enorme feesthit in Vlaanderen én Nederland en wist de zanger ook definitief uit de schaduw te treden als ‘zoon van’. Het is tot op vandaag zijn meest bekende nummer in België.



Als laatste bracht André zelf een gepast eerbetoon aan zijn vader met het nummer ‘Als je Alles Weet’. “Ik zing dit liedje normaal nooit want ik vind het best heftig. Als ik het zing, voel ik het heel erg. Ik vind het echt het allermooiste liedje van mijn vader”, zei hij geëmotioneerd.



