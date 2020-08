Hakim Chatar werd uit 'Thuis' geknipt: "Ze hebben nooit uitgelegd waarom”

19 augustus 2020

22u10

Vanavond maakte dj Hakim Chatar zijn opwachting als letterzetter in ‘Het Rad’. Hij verklapte er dat hij voor z'n verjaardag eens een gastrol kreeg in ‘Thuis’. Helaas was hij in de bewuste aflevering niet te zien: “25 minuten lang naar niets zitten kijken." Was het een slechte acteerprestatie? We zullen het nooit weten.

