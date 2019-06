Hajo Beeckman: “Mijn ultieme guilty pleasure? ‘Air Crash Investigation’” Dennis Guilliams

22 juni 2019

00u00 0 TV Iedere week peilen we in ‘BV kijkt TV’ naar het kijkgedrag van een Bekende Vlaming. Deze week: VRTNWS-verkeersexpert Hajo Beeckman (47).

"Met mijn zoon van vijf zit ik vaak op de eerste rij voor kinderprogramma's. Het liefst op Ketnet, want van Nickelodeon word ik zenuwachtig. Ik houd niet van Amerikaanse producties die gedubd zijn met een Nederlandse tongval. Nochtans ben ik dat gewend uit mijn kindertijd. Toen keek ik vaak naar 'Sesamstraat' en 'De film van ome Willem'. Zijn opmerkelijke uitspraak 'Lust je ook een broodje poep?' zal ik nooit vergeten."

"Water en olijven"

"Thuis aperitieven we weleens voor de maaltijd of drinken we een wijntje tijdens het eten, maar 's avonds houd ik het sober. Voor televisie drink ik meestal water, want als ik alcohol drink vlak voor bedtijd, slaap ik slecht. Da's ouder worden, zeker? Verder knabbel ik weleens wat chips mee met mijn vriendin, of ik verwen mezelf met een ijsje, maar net voor het slapengaan, hoef ik geen suiker- of vetboost meer. Sowieso eet ik liever hartige dingen, zoals blokjes kaas of olijven."

"Liever Otto-Jan dan Jan Jaap"

"Ik ben fan van 'De Ideale Wereld', al mis ik Otto-Jan Ham als presentator. Ik vind hem nét dat tikkeltje grappiger dan Jan Jaap van der Wal. Chapeau ook voor wat vliegende reporter Luc Haekens doet. Met een uitgestreken gezicht mensen op straat belazeren? Ík zou het niet kunnen. Ook Viceland houdt de vinger aan de pols, met documentaires over drugs, seks en rock-'n-roll. Mijn ultieme guilty pleasure? 'Air Crash Investigation' op National Geographic. Ondanks het feit dat ik vliegangst heb. De confrontatie aangaan met je angsten in een verhaal dat vreselijk fout loopt: gek dat ik mezelf zo kwel. Maar het denkproces van eliminatie boeit mij. Zelf vind ik opstijgen het ergst en landen het leukst, omdat de vlucht dan bijna gedaan is."

"Films kijken op CAZ"

"Ik ben een filmfreak, maar op weekdagen rinkelt mijn wekker om 4 uur 's morgens. Dan 90 minuten naar het kleine scherm kijken, kan mijn bioritme niet aan. Het betere filmaanbod vind je wellicht bij Netflix of Play More, maar da's iets voor als ik met pensioen ben en veel tijd heb. (lacht) Voorlopig doe ik het in het weekend met oude kaskrakers op CAZ genre 'Pearl Harbor'. Ook voor een film van Quentin Tarantino, Stanley Kubrick of Francis Ford Coppola vecht ik met plezier tegen de slaap."

"De hele dag actua en duiding"

"Overdag volg ik de actualiteit op mijn smartphone en laptop. 's Avonds kijk ik naar het nieuws op Eén of VTM. Nadien prik ik door naar 'Terzake' en 'De Afspraak', en als de onderwerpen me boeien, kijk ik ook naar 'Pano' of 'Telefacts'. Maar net zo goed blijf ik hangen bij een muziek-documentaire zoals 'Belpop' op Canvas."

"Mijn favoriete medium blijft wel radio. Ook op dat vlak ben ik een omnivoor, want ik zap in de auto tussen Studio Brussel, JOE, en Radio 1. En in het weekend vind ik Klara de plek om te rewinden."

"Crimireeksen zijn om ter mooist"

"Het weekend staat synoniem voor Britse en Scandinavische crimireeksen genre 'Luther', 'Hinterland' of 'Wallander'. Je wordt er niet vrolijk van, maar ze zijn wél verdomd goed gemaakt. Met al die magnifieke landschappen lijken het wel bewegende toeristische gidsen. Om dezelfde reden kijk ik graag naar de down-to-earth-reisreportages op Evenaar.tv. Mijn favoriete reisland is Italië: voor de kunststeden, het eten én de wijn."

KIJKT HOEVEEL?

“Door tijdgebrek ben ik geen fervente tv-kijker. In mijn bureau kijk ik wel af en toe op de laptop”

AANTAL TV’S THUIS?

“Eén klassiek scherm. De tv in de slaapkamer gebruiken we enkel voor dvd’s van oude series als ‘Fawlty Towers’”

HOE EN WAAR?

“Het is niet de bedoeling, maar er wordt weleens voor de buis gegeten”

MET WIE?

“Met de zoon naar Ketnet. Als hij slaapt, schakelen we over naar de grotemensen-tv”

ZAPT WEG VAN...

“Mijn vriendin smult van romcoms, maar ik niet. Ook reality-tv vind ik dodelijk saai”

MIJN TV-TIP

“Ik hou van een quiz met wat uitdaging. Als ze door een topper als Otto-Jan Ham wordt gepresenteerd, kijk ik zeker.”

‘De Campus Cup’: maandag 22.10 uur op Canvas.