Haast je! Deze toppers verdwijnen zeer binnenkort op Netflix DBJ

11 april 2018

17u01 2 TV Het aanbod van de streamingdienst Netflix is oneindig. Elke dag komen er reeksen en films bij in het aanbod, maar er verdwijnen ook vaak titels. Voor deze titels moet je je haasten, want zeer binnenkort vind je ze niet meer in de catalogus.

1. The Hateful Eight

Netflix krijgt vaak de opmerking dat ze te weinig recente Hollywoodproducties in zijn catalogus opneemt. Hun oplossing is om films toe te voegen, maar die dan slechts enkele maanden in het aanbod te laten staan. 'A Hateful Eight', de laatste film van Quentin Tarantino, is er zo eentje. In november vorig jaar werd de film toegevoegd, maar op 12 april verdwijnt de western terug uit het aanbod. De film won talloze prijzen, waaronder een Oscar voor de muziek van de legendarische componist Ennio Morricone.

2. Utopia

De Britse dramareeks Utupia krijgt op een IMDb een score 8,5 en staat ook vermeld in de top 250 van beste reeksen ooit gemaakt. De serie vertelt het verhaal van een groepje mensen die elkaar online ontmoeten. Ze ontdekken een grafische novelle met mysterieuze antwoorden. Voor ze doorhebben waarin ze verwikkeld zijn, worden ze al achtervolgd door een genadeloze organisatie genaamd The Network. De reeks verdwijnt op 9 mei van je scherm.

3. In The Flesh

De Britse BBC-reeks uit 2013 won de BAFTA, de Britse tegenhanger van de Oscars zeg maar, voor Beste Minireeks. In de serie begint de overheid met een programma om zombies weer een plekje in de maatschappij te geven, vier jaar na hun opstand. Ook deze knappe reeks verdwijnt op 9 mei van het scherm.

4. Criminal

Toegegeven, deze misdaadfilm is geen absolute topper, maar biedt wel een gezonde portie hersenloos vertier met een indrukwekkende cast. Onder meer Kevin Costner, Tommy Lee Jones en Ryan Reynolds rennen van hot naar her in deze fijne politieprent. Nog tot 14 april op Netflix.

5. The Last Gladiators

Ook voor de liefhebbers van de betere documentaire verdwijnt er een pareltje. 'The Last Gladiators' gaat misschien wel over ijshockey, maar toch spreekt de docu een breed publiek aan. De meest gevreesde vechtersbazen in de National Hockey League worden namelijk gevolgd. Het is hun taak om hun teamgenoten te beschermen, tot elke prijs. Tot 14 april kan je de docu bekijken op Netflix.