Haar vertrouwenspersoon verklapt: "Temptation-Pommeline is gevallen voor 'kleurplaat' Fabrizio" TDS

07 februari 2018

06u00

Bron: Eigen berichtgeving 8725 TV Eergisteren raakte bekend dat de liefde tussen 'Temptation'-Pommeline en Merijn met de Thaise noorderzon verdwenen is. Dat maakten ze allebei bekend op Instagram. Over de reden blijven ze vaag, maar er moet onlangs iets misgelopen zijn. Diana Gabriels, de plastisch consulente van Pommeline die een schooheidskliniek runt, blijkt precies te weten wat: "Ze is gevallen voor verleider Fabrizio", verklapt Diana.

Amper twee dagen na de breuk tussen deelnemers Merijn Murk en Pommeline Tillière is 'Temptation'-kijkend Vlaanderen al in de ban van een mogelijk nieuw koppel. Er is dan ook heel wat te doen rond 'In Bad met Pommeline', de nieuwe vlog van de Nederlandse Diana Gabriels, de plastisch consulente van Pommeline. Daarin zou de verleidster immers verteld hebben dat ze verliefd is op een ander.

De vlog van Diana verdween echter even snel als hij verscheen, en werd vervangen door een nieuwe versie. De nieuwe video is opmerkelijk korter, de fragmenten waarin Pommeline over haar nieuwe liefde vertelt werden vakkundig weggeknipt. Iets wat ook de kijkers van het kanaal niet is ontgaan: "Hey, er is een stukje uitgehaald! Waarin ze meer vertelt over wat er is gebeurd. Ze heeft verteld - als ik het goed heb verstaan - dat ze een ander had of leuk vindt en dat haar ex het heeft uitgemaakt. Dat stukje mis ik even", schrijft iemand. Of ook: "De titel was eerst anders... Iets over dat Pommeline de reden vertelde van de break-up, en dat ze verliefd was op een ander, wat is de reden dat je de titel veranderd hebt?"

"Al langer aan de gang"

Een teken aan de wand dus. Al rijst dan de vraag: voor wie is Pommeline gevallen? De naam van 'kleurplaat' Fabrizio, een van de verleiders van het huidige seizoen op tv, valt al snel.

"Pommeline is vreemdgegaan met Fabrizio, vandaar de breuk met Merijn", weet een vriendin van Fabrizio. "Maar het was geen avontuurtje, want tussen hen is al langer iets aan de gang. Zij werkt bij hem (Fabrizio heeft z'n eigen tattooshop en is daarmee ook de baas van Pommeline, red), hij heeft een zwak voor blondines. Ze kusten zelfs op feestjes waar Merijn gewoon aanwezig was. Wanneer hij naar het toilet ging, was het prijs. En ze gingen ook al samen dineren op restaurant in Geel, waar iedereen hen kon zien."

Toch heeft de vriendin van de Limburgse verleider haar twijfels. "Want hij is écht heel impulsief. De Fabrizio die ik ken heeft zowat elke week een nieuwe vriendin."

Geen commentaar

Volgens Pommeline zijn de beweringen compleet verzonnen. "Nee, dat klopt niet. Ik heb geen nieuwe vriend", laat zij ons weten. "En voor de rest heb ik geen commentaar. Ik hou nog steeds van Merijn, en heb geen relatie met Fabrizio. Mensen gaan van alles verzinnen nu, dat is nu eenmaal zo. Fabrizio en ik kunnen het gewoon goed met elkaar vinden. Merijn en ik zijn als vrienden uit elkaar gegaan en hebben als volwassenen gehandeld."

Een storm in een glas water dus, volgens Pommeline. Al vertelt haar plastisch consulente opmerkelijk genoeg het tegenovergestelde. "Pommeline heeft mij inderdaad verteld dat ze opnieuw verliefd is, en het klopt dat die vlog is aangepast. Die fragmenten wou zij liever verwijderd zien", zegt Diana ons. Na wat aarzelen antwoordt ze ook op de vraag of Pommeline gevallen is voor verleider Fabrizio. "Ja, het gaat inderdaad om Fabrizio", bevestigt Diana.

Wat voorafging...

Toen Merijn vorig jaar meedeed aan de Ultieme Relatietest van VIJF, deed hij dat met zijn toenmalige vriendin Lisa als koppel. Hun liefde strandde echter in Thailand, en de Nederlander zette zijn zinnen op verleidster Pommeline. Maar aan die relatie kwam deze week een einde. "Lieve volgers", begonnen zowel Pommeline als Merijn een post op hun eigen Instagram-pagina om de breuk aan te kondigen. "2017 was een supermooi jaar, waarin we veel leuke dingen hebben beleefd en momenten hebben gedeeld die we nooit meer zullen vergeten. Helaas komt aan al dat moois een einde. Ondanks dat we enorm veel van elkaar houden, hebben we een punt gezet achter onze relatie."

Over de reden werden we met vraagtekens achtergelaten. "Er zijn de afgelopen weken veel dingen gebeurd, waarbij we niet in de details treden. Pommeline was even de weg naar huis kwijt en moet een aantal zaken voor zichzelf uitzoeken de komende tijd. Fouten maken is menselijk, maar wel heel pijnlijk en jammer. We hebben echt een fantastische tijd met elkaar gehad en zullen elkaar heel erg missen", stond er ten slotte te lezen.