Haal die zakdoek maar al boven: deze kerstfilms zie je dit eindejaar op TV Lorenzo Veppi

18 december 2019

18u01 14 TV De feestdagen komen eraan, en dat wil zeggen dat er naar goede gewoonte heel wat kerstfilms op het kleine scherm te zien zijn. Geen zin om door de TV-gids te bladeren? Wij zetten alle klassiekers en must-sees op een rijtje.

19/12, 20u35 op Q2 - The Holiday

Cameron Diaz speelt de succesvolle Amanda Woods, die haar eigen reclamebureau runt in Los Angeles. Na een liefdesbreuk heeft ze er even genoeg van en komt ze online in contact met de Britse Iris Simpkins (Kate Winslet), die in dezelfde situatie zit. De twee besluiten twee weken van huis te wisselen tijdens de feestdagen.

20/12, 23u45 op één - Last Holiday



De verlegen verkoopster, Georgia, krijgt te horen dat ze nog maar enkele weken te leven heeft. Ze besluit meteen op een laatste droomvakantie te vertrekken, naar een kuuroord in Tsjechië. Daar ontdekt ze haar dromen die ze altijd heeft laten liggen.

21/12, 20u25 op VIER - Charlie and the Chocolate Factory



Een absolute klassieker die we bijna niet hoeven uit te leggen: Sjakie vindt het gouden ticket in zijn chocoladereep van Willy Wonka. Daarmee wint hij een exclusief bezoekje aan de fabriek, waar een geheime wereld schuilt achter de grote poorten.

21/12, 20u30 op Q2 - Daddy’s Home 2

Vader Brad en stiefvader Dusty zijn tot een regeling gekomen over het co-ouderschap van hun kinderen. Dat gaat vlot, tot ze hun eigen vaders over de vloer krijgen voor de feestdagen en de spanningen al snel hoog oplopen.

21/12, 21u35 op één - Mrs. Doubtfire

Wanneer Daniel Hillard (Robin Williams) en zijn vrouw scheiden, krijgt hij zijn kinderen maar één dag per week te zien. De wanhoop nabij, transformeert hij zichzelf in de oudere huishoudhulp Mrs. Doubtfire, om zo dichter naar zijn kinderen toe te groeien.

22/12, 20u40 op VTM - The Sound of Music

De levenslustige Maria, gespeeld door Julie Andrews, heeft moeite met de strenge regels in het klooster. Ze wordt naar Salzburg gestuurd bij de familie Von Trapp om levenservaring op te doen. Daar zette kapitein Von Trapp, weduwnaar, zijn twaalfde gouvernante aan de deur.

24/12, 20u35 op VTM - Home Alone

De achtjarige Kevin McAllister wordt per ongeluk thuis achtergelaten wanneer zijn familie op vakantie vertrekt. Op korte tijd leert hij voor zichzelf te zorgen, en neemt hij het zelfs op tegen twee inbrekers met enkele sluwe valstrikken.

24/12, 20u35 op Q2 - Ice Age: Continental Drift

De trouwe vrienden Diego, Manny en Sid raken hun kudde kwijt wanneer het hele continent op drift geraakt na een aardbeving. Ze trekken op een avontuurlijke tocht, op zoek naar hun thuis.

24/12, 22u20 op VIJF - The Christmas Gift

De tienjarige Megan kreeg een anoniem kerstcadeau dat haar leven voorgoed veranderde. Wanneer ze later journalist is, is ze vastberaden om haar ‘Secret Santa’ op te speuren en te bedanken.

25/12, 16u op VTM - Jingle All the Way

De drukke zakenman Howard Langston (Arnold Schwarzenegger) heeft het druk en schenkt niet veel aandacht aan zijn gezin. Wanneer hij zich op kerstavond herinnert dat hij zijn zoontje een speelgoedpop beloofde, gaat hij op jacht uit vrees voor een preek van zijn vrouw. Maar die is overal uitverkocht.

25/12, 20u35 op VIER - Four Christmases

Het koppel Kate en Brad heeft één ding in gemeen: ze haten Kerstmis. Ieder jaar reken ze naar een zonnige bestemming, maar wanneer mist roet in het eten gooit, zijn ze verplicht om aan de festiviteiten deel te nemen.

25/12, 22u25 op VIJF - 12 Dates of Christmas

Kate, wanhopig om haar ex-lief terug te winnen, verpest bewust haar date op kerstavond met de charmante Miles. Wanneer ze die nacht maar liefst 12 keer opnieuw beleeft, beginnen haar gevoelens voor hem toch te groeien.

26/12, 20u35 op VIER - Office Christmas Party

Een sterrencast met o.a. Jason Bateman en Jennifer Aniston. Wanneer ze een grote klant proberen binnen te halen om hun job te redden en een kerstfeestje op kantoor organiseren, loopt dat al snel stevig uit de hand.

27/12, 20u35 op VIJF - Noel

De film focust op vijf vreemdelingen die op een of andere manier toch aan elkaar gelinkt zijn. Op kerstavond komen ze met elkaar in aanraking en groeit er iets mooi tussen sommigen.

27/12, 22u30 op VIJF - Ice Princess

Haar moeder wil dat ze naar Harvard trekt om te studeren, zij wil doorbreken als kunstschaatser. Maar kan ze de meedogenloze concurrentie wel aan? Casey is overtuigd om mee te draaien op topniveau.

27/12, 22u35 op VTM - The Family Stone

Sarah Jessica Parker speelt de gespannen en conservatieve Meredith Morton, die tijdens de feestdagen voor het eerst haar schoonfamilie leert kennen. Die zijn veel losser en liberaler, wat tot hilarische situaties leidt.



28/12, 20u30 op Q2 - Bad Moms 2

Drie overwerkte moeders krijgen onverwacht hun eigen moeders over de vloer tijdens de feestdagen. Daar zijn ze niet mee opgezet, en doen er alles aan om hun bloedverwanten weg te drijven.

28/12, 20u30 op VIER - Love Actually

De iconische film ‘Love Actually’ combineert tien liefdesverhalen in één rond kerstmis. Zo zien we Hugh Grant als de Britse premier die verliefd wordt op een medewerkster, of Keira Knightley als kersverse bruid die verliefd wordt op de beste vriend van de bruidegom.

29/12, 20u op VIER - Happy Feet 2

Pinguïn Erik heeft in de wereld vol zang en dans zijn groove nog niet gevonden. Wanneer een gigantische ijsberg de habitat van zijn familie bedreigt, moeten de diertjes samenwerken om hun geliefden te redden.

31/12, 20u25 op VTM - Home Alone 2

Ook in deel twee van ‘Home Alone’ slaagt het gezin van kleine Kevin erin om hem te vergeten. Dus trekt de jonge knaap er helemaal alleen op uit in de bruisende stad van New York. De gevolgen kan je al raden...