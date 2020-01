Guy Penders zit in nieuw seizoen ‘The Sky Is The Limit’: "Drie dagen naar Dubai, meteen vier appartementen gekocht” IDR

23 januari 2020

00u00 6 TV Volgende week leren we hem pas kennen, maar het lijkt nu al duidelijk dat Guy Penders (53) het BV-wereldje een serieuze injectie glitter en glamour zal toedienen. 'The Sky is the Limit' volgt hem tot in Dubai, waar hij vastgoed verkoopt. "Mijn leven is een sprookje."

Na Harry en Olga, Willy en Marie-Jeanne en Michel Van den Brande ging reportagemaker Peter Boeckx voor het vijfde seizoen van 'The Sky is the Limit' op zoek naar harde werkers die het op eigen houtje gemaakt hebben. De opvallendste naam onder hen is ongetwijfeld Guy Penders, een 53-jarige Genkenaar die in Dubai de meest exclusieve panden aan de man brengt. "Ik had nooit kunnen vermoeden dat mijn leven er zo zou uitzien", zegt hij. "Zeker als je weet dat ik indertijd - op mijn 17de - mijn eerste zaak als mecanicien begonnen ben in de achtertuin van mijn ouders. Wettelijk kon dat niet, maar ik had me laten ontvoogden, omdat ik zo graag wilde ondernemen. Dat groeide uit tot een eigen BMW-garage en enkele tankstations, die ik op mijn 27ste verkocht aan een multinational."

Na dat zakelijke succes trok Guy een halfjaar naar L.A. "Ik wilde er van het leven genieten, maar ook nadenken over de volgende stap in mijn carrière. Ik heb toen nog enkele zaken uitgebaat in Limburg, maar was ook al stilletjes aan actief als projectontwikkelaar. Op een bepaald moment kreeg ik van meerdere mensen in mijn omgeving te horen dat Dubai echt iets voor mij was. Ik heb dan in 2007 - nogal impulsief - een ticket gekocht voor een verblijf van drie dagen. Toen ik landde, voelde ik onmiddellijk dat het goed zat. Zo goed zelfs, dat ik er vier appartementen kocht in drie dagen tijd. Waar ik vervolgens acht maanden lang niets mee gedaan heb, omdat ik in België zat. Maar dat was wel de start van mijn vastgoedavontuur in Dubai. (lacht)"

Pand van 75 miljoen euro

Twee jaar later, in 2009, kruiste Guys vriendin Sona Em (29) zijn pad. De twee zijn ook zakenpartners, want Sona wist zich op te werken van stagiaire tot general manager van Best Luxury Properties, het immobedrijf van Guy. Een verhaal dat Sona in de eerste aflevering van de reeks trouwens liever niet deelt. "Omdat het lijkt alsof ze het niet verdient, maar geloof me: dat is absoluut niet het geval", aldus Penders. "Sona is een fantastische vrouw met heel veel talent. Ze is steengoed in haar job en spreekt verschillende talen. Zij en mijn team verkopen vastgoed aan investeerders en celebs zoals Formule 1-baas Bernie Ecclestone. Dan gaat het echt om het luxesegment, met panden van 5 tot 75 miljoen euro."

Maar ook het optrekje van het immokoppel - dat een maand Dubai afwisselt met twee weken Europa - hoeft niet onder te doen voor de stulpjes die ze verkopen. Binnenkort verhuizen Guy en Sona immers naar hun nieuwe villa op het kunstmatige eiland The Palm. "Dat kan decadent lijken, maar we werken er beiden keihard voor. Ik beschouw mezelf echter niet als een workaholic, aangezien dit voor mij niet als werken aanvoelt. Het is daar het hele jaar door mooi weer, de mensen zijn fantastisch en als ik de deur van het kantoor achter me dichttrek, ben ik onmiddellijk op het strand. En als we écht willen ontspannen, halen we de Ferrari van stal, leggen we het dak open en gaan we cruisen langs de kustlijn."

Toch getwijfeld

"Ik besef dat ons leven overkomt als een sprookje. En dat is het ook. Er zijn ongetwijfeld mensen die Sona en mij dit niet gunnen. Programmamaker Peter Boeckx heeft dus wel wat moeite moeten doen om ons te overtuigen, ook al had ik dankzij het VTM-programma 'Stille weldoeners' al wat tv-ervaring. Maar uiteindelijk heb ik beslist om mee te doen. Want laten we wel wezen: 'The Sky is the Limit' is onbetaalbare reclame.”