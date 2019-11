Guy De Pré en Martine Prenen keren met TV Plus terug naar het kleine scherm HL

14 november 2019

00u00 0 TV Guy De Pré (65) en Martine Prenen (55) pikken de draad van hun tv-carrière weer op. De twee worden schermgezicht van de nieuwe Vlaamse themazender TV Plus - het vroegere Stories - die zaterdag van start gaat.

Guy De Pré keert na meer dan twee decennia terug naar het kleine scherm. "Eerder dit jaar moest ik bij de VRT tegen mijn zin met pensioen, omdat ik 65 werd", zegt hij. "Ik was heel blij dat de openbare omroep me enkele dagen later vroeg om 'De Pré Historie' toch als losse medewerker te blijven presenteren op Radio 2. Vrij snel daarna kwam TV Plus met het voorstel om 'Plaatpraat' te presenteren: een rubriek waarin ik retrohits zal kaderen in hun tijd. In het voorjaar mag ik ook een magazine maken rond mijn andere interesse: oldtimers."

Ontluizen

Martine Prenen nam twaalf jaar geleden al afscheid van de VRT. "Na mijn vertrek volgde ik een opleiding als gezondheidscoach en voedingsconsulente", zegt ze. "Die jaren waren ideaal om te ontluizen van 'De rode loper' en de showbizz. Als coach werd ik serieus genomen en dat resulteerde in zeven boeken, heel wat lezingen, een eigen YouTube-kanaal en een theatershow. En nu dus ook in een nieuw gezondheidsmagazine. 'Mar10' wordt mijn tv-comeback."

TV Plus is vanaf zaterdag te zien op kanaal 40 van Telenet.