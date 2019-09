Günther Samson moest ‘Thuis’ tegen zijn zin verlaten: “Ik heb beslist om mijn leven om te gooien” Redactie

04 september 2019

06u00

Bron: TV FAMILIE 2 TV Na de seizoensfinale in juni bestond er bij sommige kijkers nog wat twijfel over, maar intussen is het duidelijk: Bill verdwijnt wel degelijk uit ‘Thuis’. De papa van Joren is de eerste dode in het nieuwe, 25ste seizoen. Acteur Günther Samson (45) is er het hart van in dat hij de reeks nu al moet verlaten, zo vertelt hij in weekblad Tv Familie.

‘Thuis’-fans herinneren zich zeker nog de erg pakkende scène in de laatste aflevering voor de zomerstop, toen Joren totaal ontredderd in de gang van het ziekenhuis in elkaar stuikte. De tiener had net vernomen dat zijn vader Bill was bezweken aan de verwondingen die hij bij het treinongeval had opgelopen. Een ongeval veroorzaakt door het wangedrag van Joren en zijn kameraden, en waarbij Bill het leven van z’n zoon had gered.

“Mijn laatste opname verliep erg emotioneel, omdat ik Bill toch bijna een jaar heel graag heb gespeeld”, vertelt Günther. “Ik wist op voorhand dat ik slechts een bijrol zou hebben, maar toch vond ik het heel jammer dat mijn verhaal voorbij was.”

Een rol in Vlaanderens meest bekeken soap, het is ook niet niets.

Inderdaad. Vandaar dat ik ook vooral dankbaar ben, omdat ik dit kon meemaken. En ook belangrijk: deze rol heeft voor een grote ommekeer gezorgd. Door ‘Thuis’ ben ik gaan beseffen dat ik dit graag doe. Acteren, bedoel ik dan. En daarom heb ik beslist om mijn leven wat om te gooien.

Ah, in welke zin?

Wel, ik wil mijn voltijdse job als docent Drama vanaf dit academiejaar een beetje afbouwen. Om meer tijd vrij te kunnen maken voor televisie en theater. Ik wil dus meer acteren. ’k Heb nog geen zicht op een nieuwe acteeropdracht, maar dat komt wel.

Je rol in ‘Thuis’ is alvast een mooi visitekaartje.

Ja, ik denk dat Bill de kijkers niet onberoerd liet. Ik heb de voorbije maanden veel positieve opmerkingen gekregen. Zoals je weet was Bill alcoholverslaafd, en ik kreeg vaak te horen dat ik hem geloofwaardig vertolkte. Dat is nog altijd het mooiste compliment dat een acteur kan krijgen.

Zeker. Werd je deze zomer dan ook vaak aangesproken over Bills dood?

Wel, ik overleed op tv in de seizoensfinale, maar blijkbaar was dat voor veel kijkers niet helemaal duidelijk. Ze hadden Bill niet zíen sterven en ’t werd ook nog niet uitgesproken. De kijkers zagen enkel hoe zijn Joren overmand door verdriet in elkaar zakte. Daardoor bleef er wat twijfel hangen, en werd ik er dus niet zo vaak over aangesproken. Maar goed, intussen is Bill begraven en is ’t voorbij.