Guillermo Del Toro vertelt over zijn Oscar-moment: "Ik was me bewust van elk stofje in de lucht" MVO

07 maart 2018

12u42 0

Regisseur Guillermo Del Toro mocht in de nacht van zondag op maandag twee Oscars mee naar huis nemen voor zijn film 'Shape of Water', waaronder het meest begeerde beeldje van de avond: dat voor beste film. "Ik hoorde de eerste twee lettergrepen van mijn naam en ik wist het", vertelt hij bij Jimmy Kimmel, die op de avond zelf dienstdeed als presentator. "Ik was me plots bewust van alles. Elke porie op alle gezichten, elk stofje in de lucht." Ook vertelt hij over de afterparty, waar hij zelf een beetje 'starstuck' raakte door al die aanwezige filmsterren.