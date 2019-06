Guga Baúl en Tine Embrechts helpen je aan een droomvakantie in nieuw tv-programma 'GOED VERLOF': DEZE ZOMER NIEUW OP VTM Mark Coenegracht

13 juni 2019

00u00 0 TV De bergen of de kust? Citytrippen of languit aan het zwembad? Met de auto of met het vliegtuig? Tine Embrechts (44) en Guga Baúl (33) maken binnenkort komaf met die typische zomerse keuzestress, want in het nieuwe VTM-programma 'Goed verlof' plannen zij de vakantie van 20 onbekende duo's.

We kijken er allemaal zo naar uit, maar het zorgt ook vaak voor pakken stress: de zomervakantie. Als ervaren reisplanners weten Tine Embrechts en Guga Baúl er alles van. Zeker nu ze al een paar jaar een nieuw samengesteld gezin met twee tieners, een kleuter en een baby vormen. Welke bestemming kies je als de ene droomt van een luxesuite aan zee en de andere van een chalet in de Ardennen? Of als een deel van het gezin liever een fikse wandeling maakt, terwijl de rest kickt op een brok cultuur?

Tine en Guga schieten straks twintig duo's te hulp bij het maken van zulke keuzes. De reizigers kiezen enkel de regio. Het acteurskoppel stelt het duo daar vervolgens drie verschillende en originele formules met bijhorende activiteiten voor. Nadien geeft het duo punten op het verblijf en de activiteiten: de winnende vakantieplek mag rekenen op een boeking.

Luxeprobleem

"Ik geef het grif toe: keuzestress voor een zomervakantie is een luxeprobleem, maar wel een probleem waar veel mensen mee worstelen. Als je een jaar lang keihard werkt, wil je ten volle kunnen genieten van die ene, welverdiende vakantie", vindt Tine. "Als je reispartner dan plots niet dezelfde verlangens blijkt te hebben, durft het al snel fout te lopen. Vakantiestress is dan ook bijzonder herkenbaar voor ons. Het is al half juni en we hebben nog steeds geen reis geboekt..."

"Met 'Goed verlof' gaan Guga en ik voor het 'beste der dingen'. We mogen met koppels op zoek gaan naar leuke plekjes en verborgen parels. En we kunnen ook zélf heel wat inspiratie opdoen, zowel in binnen- als buitenland. Wie zelf nog niets gepland heeft deze zomer, kan ik enkel aanraden om straks naar onze zoektochten te kijken." Guga knikt goedkeurend. "Goed gezegd, schat. Als je gelijk hebt, heb je gelijk", klinkt het helemaal in de stijl van wat 'Goed verlof' voor de twee moet worden: liefdevol en soms plagerig.

'Goed verlof' komt van maandag tot en met donderdag op VTM. De precieze uitzendperiode wordt later bekendgemaakt.