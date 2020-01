Guga Baúl bijt de spits af in ‘Beat VTM’: “Gekneusde ribben, verstuikte duim, gehavende tenen ...” FV

21 januari 2020

06u00

"Hier ongeschonden uitkomen is onmogelijk." Guga Baúl (33) is duidelijk in Dag Allemaal: zijn duel voor 'Beat VTM' is niet van de poes. Komende maandag is hij al olieworstelend te zien op het kleine scherm. Maandenlang continu trainen zat er niet in voor Guga, en toch heeft hij een voordeel op z'n tegenstander.

De honderd dagen voorbereidingstijd voor ‘Beat VTM’ - waarin acht BV’s het proberen te halen van evenveel onbekende uitdagers - zijn verstreken. En dus gaat het programma nu echt van start.

Guga Baúl krijgt de eer om de ­aftrap te geven. Hij moet olieworstelen tegen Sander uit Bilzen. “Ik denk wel dat het een spectaculaire aflevering zal worden”, zegt Guga, die de opnamen al even achter de rug heeft. “Ik heb me gesmeten, zoals het hoort.”

Hopelijk zonder er enige letsels aan over te houden?

Blijvende letsels niet, denk ik. Ik heb wel zes weken met gekneusde ribben rondgelopen, mijn duim is verstuikt, mijn tenen zijn gehavend... Da’s niet meer dan normaal. Hier had ik nooit ongeschonden kunnen uitkomen.

Zonder iets te verklappen, zag jij het helemaal zitten toen je tegenover Sander stond?

Ik schatte de kansen fifty-­fifty in. Uiteraard kon ik niet zomaar maandenlang continu trainen. M’n voorbereiding is dus beperkt gebleven tot een achttal doorgedreven trainingen. Maar ik had dan wel het voordeel dat ik niet onwennig was voor de camera, en dat ik al wat gebokst heb (Guga nam ook al deel aan ‘Boxing Stars’ op VTM, nvdr).

Tijdens de trainingen liet je uitschijnen dat je liever een andere uitdaging had gekregen.

Klopt, ik had liever iets gedaan wat niets met fysieke inspanningen te maken heeft. Arabisch leren bijvoorbeeld, of een opleiding tot doventolk volgen. Maar goed, intussen begrijp ik de keuze wel, hoor. En kom, ’t is ook gewoon een uitstekende work-out voor het lichaam gebleken!