Grote zorgen voor ‘Chateau Meiland’ door corona: “Als dit nog lang duurt, dan vrees ik voor het faillissement” Redactie

15 april 2020

06u00

Bron: TV FAMILIE 0 TV Voorlopig heeft hij niet veel zin om te ‘wijnen, wijnen, wijnen’, die Martien Meiland (58). Veel reden om te feesten is er niet op Chateau Meiland. Integendeel. “Corona hakt er hier stevig in”, zegt Martien, wiens avonturen je op VIJF kan volgen, in weekblad TV Familie. “We hebben nu geen gasten in het kasteel.” En die virusuitbraak betekent ook een streep door de rekening bij de geplande verkoop van Chateau Meiland.

“Tja, daar kunnen we pas weer over nadenken als die crisis voorbij is”, zegt Martien in het weekblad. “En dan maar hopen dat de prijzen niet dramatisch zakken. De grenzen zijn nu allemaal dicht. Het is één grote catastrofe. Als mijn vrouw Erica ’s morgens haar computer opengooit, loopt de ene na de andere annulering binnen. We waren zo goed als volgeboekt voor deze lente en zomer. Maar daar blijft nu niets meer van over. Logisch, natuurlijk. Mensen kunnen ­nergens meer uit hun huis.”

“Wij leven hier ook in quarantaine”, vervolgt de Nederlandse tv-ster. “We zitten opgesloten. Van de Franse regering mogen we maar tot de middag de openbare weg op. Je mag enkel naar de winkel en je mag maar met één andere persoon in de auto zitten. Je moet ook allerlei papieren mee hebben die je verplaatsing rechtvaardigen.”

Jaloers op Holland

Martien Meiland is jaloers op de situatie in Nederland, zegt hij: “Want daar verloopt alles veel losser. Daar mag je naar allerlei winkels, wat ook beter is voor de economie. Maar anderzijds denk ik dat we in Frankrijk minder kans op besmetting ­lopen. Dat is natuurlijk ook ­belangrijk.”

Ondertussen zit het gezin ­Meiland met torenhoge kosten. “Ja, we staken al ons spaargeld, 400.000 euro, in de aankoop van het kasteel”, zegt Martien. “Daarna kwamen er investeringen voor de verbouwingen. En we hebben nu geen inkomsten omdat we niet kunnen verhuren.”

Als sneeuw

Martien verdiende wel wat met zijn andere tv-werk in Nederland. En vorig jaar was best een succesvol jaar op Chateau Meiland. “Maar al dat geld smelt nu als sneeuw voor de zon”, zegt hij. “Omdat we er al onze kosten mee betalen. Ach, we hebben wel een buffer. Maar als deze crisis nog lang duurt en als mensen in de zomer niet mogen reizen... Dan zie ik het niet goed komen. Dan vrees ik voor het failliet, ja.”