Grote verrassing in Nederlandse ‘The Masked Singer’: Frans Bauer stomverbaasd wanneer vrouwlief Mariska uit pak verschijnt

TV

In onze versie van ‘ The Masked Singer’ moesten we gisterenavond afscheid nemen van Duiveltje Andy Peelman, maar ook bij onze Noorderburen stond er een aflevering op het programma. Daar was de onthulling van Muis een enorme verrassing: niemand minder dan Mariska Bauer, de vrouw van Frans Bauer, zat in het pak. En zelfs het gezin viel helemaal uit de lucht, zo blijkt uit beelden van de Bauers thuis.