Grote stap voor Claudia van ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’: “Ik woon nu voor het eerst alleen” Jean D'Hont

03 september 2020

09u00

Bron: Dag Allemaal 4 TV Na 4,5 maanden gedwongen coronapauze pikt ‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ deze week de draad weer op. Finaliste Claudia Guarraci (30), die deelneemt met haar vader Pino (59), heeft intussen niet stilgezeten.

Het aanstekelijke enthousiasme van Claudia heeft de lockdown probleemloos overleefd, zo merken we meteen wanneer we de warmbloedige Limburgse spreken. “Wij zijn zó blij dat we er eindelijk weer kunnen invliegen!”, kirt ze. “Papa en ik hebben ondertussen heerlijk kunnen experimenteren met nieuwe gerechten. Letterlijk élke dag hebben we samen in de keuken gestaan. Wij zijn echte familiemensen, maar we hebben onze bubbel de voorbije maanden bewust beperkt tot ons gezin.” Claudia is altijd onder het ouderlijke dak blijven wonen, zelfs tijdens de acht jaar durende relatie met haar ex. “Maar sinds 1 juni woon ik officieel alleen”, zegt ze trots. “Ik huur een pent­house op vijf minuutjes rijden van mijn ouders. Het was letterlijk het allereerste appartement dat ik heb gezien toen ik het internet afschuimde, maar het voelde perfect aan.”

Improviseren

“Ik zie m’n ouders wel nog elke dag”, gaat Claudia verder. “Ik ga bij hen koken en papa staat ook vaak bij mij aan het ­fornuis, want ik heb een gloednieuwe keuken in mijn dakappartement.” Met de liefde is Claudia voorlopig niet bezig. “Ik wil me nu eerst en vooral focussen op het programma én het nieuwe schooljaar”, zegt ze. “Ik geef muzikale opvoeding en informatica, maar we mogen die leslokalen niet gebruiken vanwege de coronamaatregelen. Dat wordt dus improviseren.”

Dat ze dat kan, bewees Claudia al in de keuken. “Papa en ik zijn er helemaal klaar voor om het op te nemen tegen Ayse en Lorenzo, Mira en Anne-Sophie, en Deborah en Jasmina.”

‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ op donderdag om 20u35 op VTM of op VTM GO.

Lees ook:

Dessertmadammen koken in turbinehal: “Mooiste locatie van Mijn Keuken Mijn Restaurant!” (+)

‘Mijn Keuken Mijn Restaurant’ gaat in sneltrein richting finale