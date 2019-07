Grote schuldenberg voor Els uit ‘Don't Worry Be Happy’ KD

24 juli 2019

06u28

Bron: GvA 10 TV Els Ouderits, die deel uitmaakt van de ‘Davidson’-familie in het het VIER-programma ‘Don’t Worry Be Happy’, zit op een enorme schuldenberg. Het zou gaan om een bedrag dat oploopt tot 14.000 euro. Els beweert echter niets met de schuld te maken te hebben.

Els baatte vroeger het café De Lelie in Pulle uit, maar stopte vier jaar geleden met de zaak. Nu krijgt de vrouw echter te horen dat ze nog een groot bedrag moet afbetalen aan brouwerij Alken Maes, meldt Gazet van Antwerpen. De voormalige cafébazin maakte zelf echter geen schulden; die blaam komt volledig op de naam van haar opvolger te staan. Alleen zou Els volgens het contract mee aansprakelijk zijn. Ook de uitbater die het café voor Els openhield, zou mee kunnen opdraaien voor de kosten. “We moeten samen bijna 14.000 euro ophoesten. Dat is toch niet rechtvaardig? Ik begrijp niet dat de brouwerij zo met uitbaters omgaat”, zegt een verontwaardigde Els.

De vrouw zit naar verluidt in zak en as en zegt niet de nodige financiële middelen te hebben om zo’n bedrag af te betalen. Het is niet de eerste keer dat Els met tegenslag te kampen krijgt. In ‘Don’t Worry Be Happy’ was te zien hoe ze streed tegen kanker. Eind mei was ze dan te gast bij ‘Gert Late Night’, waar ze vertelde dat ze palliatief is.