Grote namen in nieuw seizoen 'De klas': Adil El Arbi, Jani Kazaltzis en Goedele Liekens worden even leerkracht KDL

26 juni 2018

11u08

Bron: VRT 0 TV Eén loste zonet via een online video alle namen voor het nieuwe seizoen van 'De klas'. Het tweede seizoen van deze human interest reeks geeft Vlaanderen opnieuw een inkijk in de leefwereld van zestienjarige schoolgangers. Wat denken zij over de wereld en onze samenleving?

Elke aflevering krijgt een klas zestienjarigen een ongewone les van een onverwachte leraar. Acht bekende gezichten gaan in dit nieuwe seizoen op hun eigen, spontane manier met de leerlingen in dialoog over onderwerpen die er echt toe doen. Ze delen hun levenslessen met de tieners, maar krijgen omgekeerd ook vaak nieuwe inzichten van hen.

De acht gezichten die zich voor de klas wagen dit najaar zijn: Wim Lybaert, Sven De Leyer, Dina Tersago, Adil El Arbi, Karolien Debecker, Jani Kazaltsis, Goedele Liekens en de broers Staf Coppens en Mathias Coppens. Zij bieden een blik op de leefwereld van de nieuwe generatie, met verrassende meningen, oprechte emoties en onvoorziene wendingen.