Grote kuis op Netflix: deze 40 films en series verdwijnen binnenkort TDS

09 maart 2019

14u00 0 TV Netflix laat iedere maand opnieuw heel wat nieuwe films en series op ons los. Maar de komende weken houdt de streamingdienst ook grote schoonmaak, gezien zo’n 40 titels uit het aanbod staan te verdwijnen. Daarbij valt op dat vooral BBC-titels verdwijnen, wat erop kan wijzen dat de rechten van Netflix voor die content zijn verlopen.

ONZE TIPS

‘Planet Earth’: majestueuze natuurdocumentaire

In navolging van ‘Planet Earth I’ kwam de BBC precies 10 jaar later met een nieuwe en grandioze natuurserie: ‘Planet Earth II’. In deze serie maken we een uitgebreide verkenningstocht naar de eilanden, bergen, jungles, woestijnen, graslanden en steden van de wereld. ‘Planet Earth II’ legt een ongekende vooruitgang op het vlak van filmtechnologie en ons begrip van de natuur aan de dag. Voor het eerst werd de kijker ondergedompeld in ongelooflijke landschappen en de meest dramatische momenten uit de dierenwereld. Momenten die je zullen vervullen met verwondering voor de natuur.

Verdwijnt op 30 maart van Netflix

‘Auschwitz: The nazis and the final solution’: aangrijpende miniserie die lovende recensies kreeg

Deze documentaireserie behandelt een van de gruwelijkste onderwerpen uit de geschiedenis: de Holocaust en het beruchte concentratiekamp Auschwitz-Birkenau. Na interviews met 100 overlevenden en een onderzoek van drie jaar is er zo veel informatie over het kamp verzameld dat de geënsceneerde dramatische gebeurtenissen in deze documentaire dicht bij de historische werkelijkheid liggen. Een pijnlijk realistische blik op de plek waar de grootste massamoord in de geschiedenis van de mensheid heeft plaatsgevonden.

Verdwijnt op 30 maart van Netflix

‘Call the Midwife’: realistische kijk op de werkelijkheid van toen

Als de jonge Jenny Lee aankomt in het Londense stadsdeel East End, weet ze nog niets van ontbering of armoede. Ze is opgegroeid in welgestelde kringen op het Engelse platteland. Haar toekomst had ze voor het uitzoeken. Maar ze heeft gekozen voor de zorg. En nu, vers van de opleiding, gaat ze als vroedvrouw aan de slag in het armste deel van de stad. Jenny belandt in een wereld die in geen enkel opzicht te vergelijken is met waar ze vandaan komt. De straten krioelen van de kinderen. Geen wonder, want gezinnen van tien zijn hier geen uitzondering. En aangezien de kraamafdeling maar acht bedden telt, vinden de meeste bevallingen noodgedwongen thuis plaats. Wanneer Jenny kennis maakt met vrouwen als Conchita, voor de 25e keer zwanger, en het hoertje Mary, 15 jaar en nu al in verwachting, beseft ze dat haar leven nooit meer hetzelfde zal zijn...

Verdwijnt op 30 maart van Netflix

‘Misfits’: voor alle kijkers met een hoek af

De wilde tieners Kelly, Nathan, Curtis, Alisha en Simon zijn geen vrienden, maar ze hebben wel één ding gemeen: ze hebben allemaal iets op hun kerfstok en zijn veroordeeld tot een taakstraf. Tijdens de uitvoering daarvan worden ze overvallen door een soort magnetische storm. Naderhand blijkt dat de vijf op de een of andere manier superhelden zijn geworden. Ze hebben elk een bijzondere power gekregen die precies bij hen past. Maar ze zijn niet de enigen...

Verdwijnt op 30 maart van Netflix

‘The Red Tent’: Bijbelse miniserie die je niet loslaat

Haar naam is Dinah. In de Bijbel wordt zij slechts sporadisch vernoemd in enkele hoofdstukken van haar meer bekende vader Jakob en zijn tientallen zonen in het boek Genesis. Dinah’s verhaal begint bij haar moeders: Lea, Rachel, Zilpa en Bilha, de vier vrouwen van Jakob. Zij houden van Dinah en geven haar geschenken, om haar te steunen tijdens haar harde jeugd, een roeping als vroedvrouw en een nieuw huis in een ver en vreemd land. Zo is er ook de ‘Rode Tent’, een plaats waar de vrouwen van Jakob’s stam tijdens geboortes, menstruatie en ziekte worden afgezonderd.

Verdwijnt op 30 maart van Netflix

‘Top Gear’: voor alle snelheidsduivels die van gierende banden houden

‘Top Gear’ is dé serie over auto’s. Sinds 5 mei 2016 wordt de reeks door Chris Eveans gepresenteerd. Voorheen werd de serie gepresenteerd door Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May. The Stig is een coureur in een wit racepak en helm die een zogenaamde Power Lap over het ‘Top Gear’-testcircuit rijdt in de auto’s die besproken worden . Het programma onderscheidt zich van andere series omtrent auto’s door de humor van de presentatoren.

Verdwijnt op 30 maart van Netflix

‘Doctor Who’: adembenemende sciencefiction

In ‘Doctor Who’ is de ‘Doctor’ een buitenaards wezen die een schip heeft genaamd de TARDIS waarmee hij door tijd en ruimte reist. De TARDIS is blauw en heeft de vorm van een ouderwetse, Engelse politietelefooncel. Maar het schip heeft de speciale eigenschap dat het van binnen groter is dan van buiten. De Doctor reist altijd in het gezelschap van èèn of meerdere reisgenoten en beleeft allerlei bijzondere avonturen.

Verdwijnt op 30 maart van Netflix

OOK DEZE TITELS VERDWIJNEN

Verdwijnt op 11 maart

‘Woman in Gold’

Verdwijnt op 23 maart

‘Barbapapa’ - 2 seizoenen

Verdwijnt op 28 maart

‘Fresh Meat’ - 4 seizoenen

Verdwijnt op 29 maart

‘Real Life Wife Swap’ - 1 seizoen

‘Curious and Unusual Deaths’ - 1 seizoen

‘America Unplugged’

‘Addicted to Food’

‘Secrets of the Earth’

‘The Mind of a Murderer’

Verdwijnt op 30 maart

‘Planet Earth : The Complete Collection’

‘Africa’ - 1 seizoen

‘The Blue Planet: A Natural History’ - 1 seizoen

‘Frozen Planet’ - 1 seizoen

‘Happy Valley’ - 2 seizoenen

‘Hatfields & McCoys’

‘The Lizzie Borden Chronicles’ - 1 seizoen

‘BBC House of Cards Trilogy’ - 12 afleveringen

‘The Paradise’ - 2 seizoenen

Verdwijnt op 31 maart

‘Pokemon: XY’ - 2 seizoenen

‘Cowboy Bebop’ - 1 seizoen

‘Pokémon de Serie: XYZ’ - 1 seizoen

‘Secrets of the Third Reich II’ - 1 seizoen

‘Trigun’ - 1 seizoen

‘Nobel’ - 1 seizoen

‘Apocalypse: Stalin’ - 1 seizoen

‘Apocalypse: Verdun’ - 1 seizoen

‘Apocalypse: World War II’ - 1 seizoen

‘Geheimnisse Des Dritten Reichs’ - 1 seizoen

‘Premier League Legends’ - 1 seizoen

‘The Mavericks’ - 1 seizoen

‘Apocalypse: Hitler’ -1 seizoen

Verdwijnt op 1 april

‘Chronicles of a Champion Golfer’ - 1 seizoen