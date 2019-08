Grote doorbraak in veelbesproken ‘Making a Murderer’-zaak Steven Avery TDS

10 augustus 2019

16u15

Bron: ABC/WWAY 0 TV Er zijn nieuwe ontwikkelingen in de beruchte zaak rond de moord op Amerikaanse fotografe Teresa Halbach, waardoor Steven Avery al jaren in de cel zit. In de populaire documentaire ‘Making a Murderer’ wordt uit de doeken gedaan hoe Avery al van bij de begin van zijn opsluiting zijn onschuld probeert te bewijzen. Tevergeefs tot nu, maar daar komt mogelijk alsnog verandering in.

Voor wie niet weet waarover het gaat: ‘Making a Murderer’ is een bejubelde documentairereeks op Netflix over de veroordeling van Steven Avery en zijn zwakbegaafde en toen minderjarige neef Dassey. Avery, die uit Wisconsin komt, zat opvallend genoeg eerder al eens 18 jaar onschuldig in de gevangenis voor gewelddadige aanranding. Dankzij DNA-onderzoek werd hij uiteindelijk wel vrijgepleit.

Toen hij gerechtigheid wou voor zijn onterechte opsluiting, klaagde Avery de gemeente Manitowoc en de voormalig sheriff en voormalig officier van justitie aan. Hij vroeg een schadevergoeding van 2 miljoen tot 36 miljoen dollar. Maar de geschiedenis herhaald zich: in 2005 werd Steven gearresteerd voor de moord op de uit Wisconsin afkomstige fotografe Teresa Halbach. Hoewel Avery opnieuw zijn onschuld uitschreeuwde, zit hij tot op vandaag nog steeds in de cel voor die feiten.

Nieuwe uitspraak

Toch komt er alsnog schot in de zaak.Een rechter in Wisconsin heeft namelijk net over de vorige uitspraken tegen Steven Avery geoordeeld. Zijn uitspraak kan grote gevolgen hebben, want de rechter twijfelt wel degelijk aan de vorige motie, waardoor Steven nu dus in de gevangenis zit.

“De rechtbank constateert dat de aanklacht tegen de verdachte niet heeft voldaan om vast te stellen dat Wis. Stats. 968.205 is geschonden. Daarmee zijn grondwettelijke rechten van de verdachte geschonden”, staat in de juridische documenten. Dat betekent concreet dat er wellicht een nieuwe rechtszaak komt, waar de veroordeling van Steven nietig zou kunnen worden verklaard.

Kathleen Zellner, de advocaat van Steven die ook in ‘Making a Murderer’ te zien was, laat alvast weten opgelucht te zijn met deze nieuwe ontwikkeling. “We zijn verheugd om na al die tijd terug te keren naar het hof van beroep!”, schrijft ze strijdvaardig op Twitter. Wanneer de nieuwe zaak zal voorkomen, is nog niet bekend.

Avery update: We are thrilled to be returning to the appellate court after all of this time!!!!! #SilverLinings @lifeafterten @michellemalkin #MakingAMurderer2 Kathleen Zellner(@ ZellnerLaw) link