Grote cliffhanger in 'Familie': zal Simon Stefanie vermoorden? Jolien Boeckx

07u31 6 VTM TV Zal Simon Stefanie vermoorden en nadien zelfmoord plegen? De maandenlange spanning in 'Familie' bereikt vanavond haar hoogtepunt. Een thriller van jewelste wordt het. En ja, er komt zelfs bloed aan te pas... "We hebben met een mes moeten vechten: heftige scène", zegt actrice Jasmijn Van Hoof.

Een geknevelde Stefanie, huilend, bevend van schrik en bedreigd door Simon - "Wij stoppen ermee en stappen eruit". Uiteraard zaten de 'Familie'-kijkers gisteravond op het puntje van hun zetel. "Spannend, hé? Ik vind het zelf ook. Zelfs een beetje griezelig, er kijken ook kindjes mee", zegt Jasmijn Van Hoof, die Stefanie speelt.

Simon wil zijn grote liefde Stefanie voor eeuwig bij hem en ziet geen andere uitweg dan haar te vermoorden, en nadien zichzelf van het leven te beroven. "Zowel Braam Verreth (die Simon speelt, red.) als ik zijn blij dat er een einde komt aan deze verhaallijn, die al van voor de seizoensfinale loopt. Vooral omdat het verhaal echt heftig is en ik draaidagen heb gehad waarop ik de hele tijd moest wenen", zegt de actrice. "Maar ik vond het wel een fantastische kans om zo'n groot verhaal te mógen spelen."

Zot cadeau

Een stevige terugkomst voor de actrice, want ze verdween een jaartje van het scherm omdat ze op wereldreis ging. In de soap zat Stefanie in Nieuw-Zeeland voor een job als visagiste op een filmset. Sinds mei is ze terug op het scherm. "Ik was kei-enthousiast toen ik de verhaallijn las. In een soap met zoveel verschillende personages moet je soms jaren wachten op een écht groot verhaal. Dat dan krijgen na een jaartje weg te zijn, is een zot cadeau. Ik zou eindelijk eens kunnen tonen wat ik allemaal in m'n mars heb", zegt de actrice. "Maar tegelijk dacht ik vooral ook: 'Oh my god, dat gaat zo moeilijk en zwaar zijn om te spelen' (lacht)!"

Lief en rustig

Vanavond gaat ze nog eens extreem diep. Simon en Stefanie raken verzeild in een stevig gevecht, waarbij een mes betrokken is. Voor de opnames werd zowel een echt als een vals exemplaar gebruikt. "Die scène was verschrikkelijk! We moesten zo agressief tegenover elkaar doen, terwijl we die agressie eigenlijk helemaal niet voelen tegenover elkaar. Braam is zo lief en rustig. We hebben over die scène wel een halve dag gedaan, denk ik. We waren allebei keigelukkig toen ze opgenomen was", lacht Jasmijn. "En om te weten hoe de scène afloopt, zullen de 'Familie'-fans vanavond zelf moeten kijken, uiteraard!"

Hoewel deze aflevering een apotheose is in de verhaallijn, gaat ze volgende week nog verder. Ja, het blijft spannend...