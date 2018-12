Grootmoeder krijgt optreden van haar leven en Kristof Calvo in nauwe schoentjes: de beste momenten uit ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’ SD

03 december 2018

21u35

Bron: VTM 7 TV Jens Dendoncker gaat in ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen' onverbiddelijk verder met het overbrengen van hoogstnoodzakelijke boodschappen. Hoe zeg je aan je collega dat hij eindelijk zijn rijbewijs moet halen? Of hoe bedank je je oma voor haar jarenlange zorg? Bekijk hier de hoogtepunten van de derde aflevering.

Grootmoeder krijgt boodschap van haar leven in afgehuurde Lotto Arena

Weinig zaken zijn zo sterk als de band tussen een oma en haar kleinkinderen. Dat is bij de 24-jarige Savannah en haar ‘bommi’ Diana niet anders. Meer nog: “Als ik zeg dat ze de wereld voor mij betekent, is dat nog te klein”. Savannah heeft geen fijne jeugd gehad. Ze werd geadopteerd door haar grootmoeder toen haar mama niet voor haar kon zorgen, en het ook met haar vader fout liep. Ze wil haar oma dan ook graag bedanken voor alles wat ze voor haar gedaan heeft, en daarvoor schakelt ze Jens Dendoncker in. Sinds de dood van haar echtgenoot, is er nog maar één man in het leven van Diana: Elvis Presley, haar absolute idool. Er is dus maar één iemand die de boodschap van Savannah gepast kan overbrengen: de king himself. In de Lotto Arena dan nog.

Drie hangjongeren vallen koppel lastig in Gent. Maar dan gebeurt er dit...

De zangjongeren zijn opnieuw van de partij in deze derde aflevering. Zij jagen logopedisten Gert en Carolien de stuipen op het lijf, om daarna te veranderen in drie rasechte engels die hen in naam van stotteraarster Sophie Peeters bedanken.

Kristof Calvo veroorzaakt verkeersoverlast in Mechelen

U weet het of niet: Federaal parlementslid en Groen-fractieleider Kristof Calvo, heeft geen rijbewijs. Hij probeert zo veel mogelijk gebruik te maken van het openbaar vervoer, maar als hij op moeilijk bereikbare plaatsen moet zijn, doet hij beroep op zijn collega’s, “wat eigenlijk onze job niet is”. Collega Pieter-Jan is persmedewerker bij Groen en nogal dikwijls Calvo’s chauffeur. “Kristof heeft zijn rijbewijs nooit gehaald, voor zover ik weet heeft hij zelfs nog nooit achter een stuur gezeten.” Pieter-Jan is de situatie wat beu en heeft dan ook een persmededeling voor Kristof: “Haal uw rijbewijs!”.