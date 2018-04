Groot succes: Vlaamse reeks ‘De Dag’ al 500.000 keer opgevraagd bij Telenet TDS

25 april 2018

15u00

Bron: Oona/Telenet 0 TV Na het succes van 'Chaussée d’Amour' haalt nu ook de tweede Telenet-reeks ‘De Dag’ sterke resultaten. Drie weken na de lancering hebben al ruim 500.000 kijlustigen - 1 op 4 klanten van Telenet -de nieuwe Vlaamse fictiereeks bekeken. De serie begint intussen ook aan zijn internationale carrière met reeds drie buitenlandse aankopen.

Op 26 maart lanceerde Telenet 'De Dag' in Play en Play More. Fictieliefhebbers konden naar hartenlust bingewatchen, want alle 12 afleveringen werden in één keer ter beschikking gesteld. Daar werd duidelijk gebruik van gemaakt: 66% van de kijkers bekeek de volledige reeks binnen de week, 29% binnen de 3 dagen en 2% bleek verslingerd en heeft alle afleveringen op één dag bekeken. 87% keek vijf of meer afleveringen meteen na elkaar.

"We zijn enorm blij om te horen dat de reeks waar we zo lang en graag aan gewerkt hebben, aanslaat bij de kijkers. Vooral het hoge bingegehalte doet ons plezier. We zien deze cijfers als een beloning van de inspanningen van de volledige cast en crew." aldus de bedenkers Jonas Geirnaert en Julie Mahieu.

Internationaal verhaal

'De Dag' begint nu ook aan een internationaal succesverhaal. De serie werd reeds verkocht aan Duitsland (ZDF Neo), Nederland (Vodafoneziggo - Movies&Series) en Engeland (Virginmedia) en zal in deze territoria later dit jaar gelanceerd worden. Dee eerste recensies zijn net zoals in Vlaanderen zeer lovend.

'De Dag' is de eerste fictiereeks van Jonas Geirnaert en Julie Mahieu, geregisseerd door Gilles Coulier en Dries Vos. Een dag lang ontspint zich een spannend kat-en-muisspel tussen politie en gijzelnemers bij een bankoverval. De kijker leert al snel dat niet alles is wat het lijkt en ontdekt in iedere aflevering een nieuw stuk van de puzzel.