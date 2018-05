Groot feest, marathon en grote kinderwens: laatste 'Vandaag Over Een Jaar' sluit in schoonheid af MVO

24 mei 2018

'Vandaag Over Een Jaar' zit er sinds vanavond alweer op. Cath Luyten heeft het voor de laatste keer met vier Vlamingen over hun grootste prestatie in het jaar 2017.

De zeventiende verjaardag van Anja’s dochter had een groot feest moeten zijn. Helaas ontdekte Anja die ochtend bij zichzelf een knobbeltje in de borst en wist ze diezelfde dag nog dat ze kanker had. Van een verjaardagsfeest voor haar dochter was meteen geen sprake meer. Anja wil het goedmaken met haar dochter. Diens 18de verjaardag moet namelijk een knaller van een feest worden.

En of het een geweldig feest was. Anja is aan de beterhand en daar geniet de hele familie met volle teugen van. Haar strijdkracht is ook haar dochter niet ontgaan. Ze heeft nog enkele prachtige woorden voor haar sterke moeder...

Anja en Frank hebben zware jaren achter de rug. Hun zoontje Noah werd geboren met een hartafwijking en moest op vierjarige leeftijd een harttransplantatie ondergaan. Noah overleed echter aan de complicaties. Na een rouwperiode voelen Anja en Frank zich klaar om opnieuw ouders te worden.

Maar de klokt tikt ongenadig snel. Het lukt Anja en Frank maar niet om op natuurlijke wijze zwanger te worden. Ze hebben al enkele mislukte IVF-pogingen achter de rug en hebben er nu nog één over. Eén poging die de kinderwens van Anja en Frank toch nog in vervulling kan doen gaan.

Helaas geen dikke buik bij het binnenkomen in de studio. Een vervroegde eisprong maakte komaf met de kinderwens van Anja en Frank. Nu ze ouder zijn dan de maximale toegestane leeftijd voor terugbetaling, kunnen ze nog enkele hopen dat het via de natuurlijke weg nog lukt.

Gertjan is een sportieve kerel die in volle gezondheid verkeert. Maar hij beschouwt dat niet als vanzelfsprekend. Hij hoorde in zijn omgeving namelijk vertellen over MS-patiënten die dag in dag uit een onafgebroken strijd voeren. Hij besloot om zichzelf sportief uit te dagen en zo geld in te zamelen voor de MS-liga in Vlaanderen.

Hij heeft zichzelf een jaar gegeven om zich klaar te stomen voor de Ice Marathon op Antarctica. Maar hij wil niet enkel deelnemen.Hij wil die marathon winnen. Wat het nog straffer maakt, is dat Gertjan de jongste deelnemer ooit is.

De voorbereidingen waren loodzwaar en de marathon was bijna onhoudbaar, maar Gertjan presenteert met trots zijn trofee voor de derde plaats. Zijn ongelooflijke prestatie zamelde veel geld in voor de MS-liga en hij heeft nog andere spectaculaire plannen.