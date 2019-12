Groot feest in ‘Familie’: de Bomma wordt 93 jaar! MVO

30 december 2019

09u10 0 TV In ‘Familie’ is er meer reden om te feesten dan alleen kerst en nieuw. Ieders favoriete personage, ‘de bomma’, wordt namelijk 93-jaar oud. Dat moet natuurlijk uitgebreid gevierd worden.

Leuk weetje: Annie Geeraerts, die de rol van de bomma al jaren vertolkt, is in het echte leven ook 93. Zij mag haar verjaardag echter in minder koude tijden vieren, want ze werd geboren in augustus.

‘Familie’, van maandag tot vrijdag om 20u op VTM.